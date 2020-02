Lídrem hnutí ANO, které před čtyřmi lety krajské volby vyhrálo, je současný hejtman Petr Kubis. V čele kandidátky nebude sám, letošní rádoby opětovaný volební úspěch jistí ze druhého místa krajská náměstkyně Jana Mračková Vildumetzová, která z postu hejtmana odstoupila kvůli očekávanému přírůstku do rodiny.

„Na krajském sněmu hnutí ANO schválili návrh naší kandidátky do krajských podzimních voleb. Jednomyslně byl zvolen můj nástupce Petr Kubis. On je správná volba. Práce hejtmana se zhostil velmi dobře, jsem moc ráda, že do toho šel. Je velmi svědomitýa dělá práci zodpovědně,“ potvrdila lídra hnutí ANO exhejtmanka. V uplynulých krajských volbách získalo ANO 13 mandátů z pětačtyřicetičlenného zastupitelstva, což je podle exhejtmanky laťka nastavená hodně vysoko „Zatím jsme si takové cíle nestanovili. Já si budu vážit každého hlasu a budu oslavovat každý získaný mandát. Klíčové je každopádně vyhrát a obhájit post hejtmana,“ zdůraznila.

Kandidátka ANO je složená ze všech částí Karlovarského kraje. „Jsou na ní lidé, kteří za sebou mají reálné výsledky a jsou v soukromém sektoru či v komunální politice úspěšní. Chceme v naší práci pokračovat, takže na prvních místech je současné vedení kraje, které chce pokračovat v rozjeté práci. Jsou tam také naši úspěšní starostové, například primátorka Karlových Varů, starostka Sokolova, Nejdku, Velké Hleďsebe, radní z Ostrova, místostarostka z Kynšperka, lékaři, zdravotní bratr, učitelé, podnikatelé a řada dalších osobností,“ doplnila Jana Mračková Vildumetzová. A dodala, že pokud jí to mateřské povinnosti jen trochu dovolí, určitě se bude snažit pomoci i s kontaktní kampaní. „A pokud ne, tak určitě budu pomáhat, jak se říká, na dálku a budeme v neustálém spojení. Jsem krajská předsedkyně a mám velkou zodpovědnost,“ uzavřela. Za kandidátku na Chebsku do Senátu hnutí ANO jednomyslně navrhlo starostku Velké Hleďsebe Jaroslavu Brožovou Lampertovou.

PIRÁTI VYBRALI JANŮ

Členská základna Pirátů v Karlovarském kraji za svého lídra do krajských voleb zvolila současného krajského radního Josefa Janů. Primárních voleb, ve kterých mohl volit každý člen Pirátské strany v Karlovarském kraji, se zúčastnili dva současní krajští zastupitelé, vedle Josefa Janů také mariánskolázeňský místostarosta Vojtěch Franta, který je na kandidátce současnou dvojkou. Josef Janů byl lídrem Pirátů již v krajských volbách 2016. „Nesmírně si vážím důvěry členské základny a věřím, že se po příštích volbách staneme klíčovou silou krajského zastupitelstva. Zároveň mě těší, že spolu s Vojtou Frantou se nám povedlo členům dokázat naši dobrou práci v rámci koalice, jinak by volba neproběhla jen mezi námi dvěma. Teď nás čeká přesvědčit o tom voliče,“ uvedl Janů. Ze třetího místa za Piráty kandiduje Markéta Monsportová, čtyřkou je Lukáš Zykán, následuje Karel Nykles a na šestém místě je Martin Kalina. Stejně jako před čtyřmi lety se Piráti rozhodli pro samostatnou kandidátku.

MÍSTNÍ VEDE PIZINGER

Také Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, které nově ke svému poněkud složitějšímu názvu přidalo prosté a výstižné Místní, se rozhodlo jít do krajských voleb samostatně. „Název Místní je vlastně vyjádřením naší podstaty. My totiž jsme místní. Řešíme místní věci, bezpečnost, bydlení, zdravotnictví, zkrátka všechno, s čím místní lidé potřebují poradit,“ vysvětlil důvody ke změně názvu jednička na kandidátce Patrik Pizinger, starosta Chodova. Právě starostové společně s hasiči tvoří největší část členů hnutí.

„Na rozdíl od jiných subjektů nemáme ambice na vstup do vyšších pater politiky. Těžiště naší práce je výhradně na místní a regionální úrovni. Převážnou část kandidátky budou tvořit lidé s dlouholetými zkušenostmi z místních zastupitelstev. Nechceme se nechat vtáhnout do politických ideologických debat. Takže náš program bude zaměřený na konkrétní věci, které jsou důležité pro občany našich měst a obcí,“ vysvětlil Patrik Pizinger. Dvojkou na kandidátce Místních je Dalibor Blažek, starosta Aše, z třetího místa chce voliče oslovit Miloslav Egert, starosta Bochova, čtyřkou je Pavel Bráborec, zakladatel obecně prospěšné společnosti Denní centrum Mateřídouška v Sokolově, a první pětku uzavírá Pavel Čekan, bývalý starosta Ostrova a také bývalý sociální demokrat. Další kandidáti jsou rozptýleni ve všech koutech Karlovarského kaje.

KSČM MÁ VALJENTOVOU

Z opozičních stran už má od 8. února jasno i KSČM, která v současném krajském zastupitelstvu disponuje šesti mandáty. Lídrem komunistů do podzimních krajských voleb je Eva Valjentová, bývalá krajská náměstkyně. „Na druhém místě je Vladimír Zima ze Sokolova, trojkou je Jaroslava Červenková z Rotavy,“ uvedl krajský i karlovarský zastupitel Jaroslav Borka. On sám do krajských voleb kandiduje poněkud nečekaně až z desátého místa. Čtvrté místo patří Barboře Vojtové z Karlových Varů a pětku uzavírá Marina Mareš, také z krajského města. Komunisté by v letošních krajských volbách chtěli získat stejný počet mandátů, tedy pět, ale podle Jaroslava Borky udělají vše pro to, aby jich měli více.

TOP 09, KOA A DALŠÍ

Se silnou koalicí chtějí společně prorazit TOP 09, Karlovarská občanská alternativa (KOA), Volba pro město Cheb a případně další regionální partneři. „Motivem je spojení liberálních subjektů do silného celku s mottem ´STAN společně s …´,“ uvedl Petr Kulhánek, krajský zastupitel a bývalý primátor Karlových Varů. Kompletní informaci poskytne koalice v první polovině března. Zástupci TOP 09 se Starosty a nezávislými (STAN), KDU-ČSL a Karlovarskou občanskou alternativou (KOA) tvořili coby rovnocenní partneři kandidátku v uplynulých krajských volbách, kdy získali pět zastupitelských křesel. Kdo bude lídr, to zatím tají.

ODS S KDU-ČSL

Občanští demokraté, kteří jsou členem současné krajské vládnoucí koalice, spojí své síly do podzimních krajských voleb s KDU-ČSL. Potvrdil to předseda regionálního sdružení strany Jiří Vaněček. Na první místo vyslala ODS nynějšího krajského radního pro životní prostředí Karla Jakobce. Jaké bude definitivní složení kandidátky, to tato nová koalice teprve zveřejní.

VOK VEDE MÄRZ

Těžký kalibr vysílá do boje o prvního muže kraje Volba pro Karlovarský kraj (VOK). Toto uskupení, které vzniklo před čtyřmi roky a v uplynulých volbách získalo 3, 6 procenta hlasů, letos povede karlovarský lékař Josef März. „Jsme sportovního založení a o něco zkušenější, takže voliče letos zkusíme oslovit znovu,“ uvedl zakladatel hnutí Michal Soukup. Ten se na popud rodiny letos nebránil na kandidátce figurovat, i když až na pětačtyřicátém, tedy posledním místě. „Nikam se netlačím, ale nejsem srab,“ řekl März, který bude mít na starosti zdravotnictví, sociální oblast a péči o seniory.

„Nemyslím si, že je kraj spravován dobře, zejména ne ve zdravotnictví, a nechci nadávat u piva. Demonstrace jsou krásné, ale je třeba se do politiky i zapojit. Řada věcí není špatně, ale šla by dělat lépe a s menší mírou ega,“ míní März. Dvojkou na kandidátce je sokolovský místostarosta Jan Picka, který se v případě zvolení hodlá věnovat kultuře a sportu. A také řešení útlumu těžby uhlí na Sokolovsku. „Dostal jsem se do perfektní party lidí, které si vážím. Proto jsem do toho šel,“ uvedl. Trojkou je projektový manažer z Drmoulu Josef Švajgl, který má na starosti podporu malých obcí a mikroregionů. Čtyřkou je Václav Skuhravý, také super těžká váha pro sport a volný čas. První pětku uzavírá Hana Zakreničná (dříve Zemanová), která se bude věnovat cestovnímu ruchu a lázeňství. Tak trochu se omlouvala za svůj odchod z postu náměstkyně karlovarského magistrátu kvůli rodinným povinnostem, ale také zdůraznila, že VOKu v mezích svých sil ráda pomůže.

TAJUPLNÁ ČSSD

Své kandidátní listiny nyní připravují po jednotlivých okresech sociální demokraté, poté je čekají okresní konference. A až v březnu se uskuteční krajské konference, kde už oficiálně schválí kandidátku. Naposledy ČSSD uspěla v krajských volbách v roce 2008. Sice je vyhráli komunisté, ovšem s těsným poměrem. Kandidáti sociálních demokratů tehdy získali 13 mandátů. Před čtyřmi roky už ČSSD získala pouze osm mandátů.