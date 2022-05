Neúměrné zdražování hypoték, stavebního materiálu, ale i rostoucí ceny energií jsou podle odborníků důvody, proč zájem o stavbu rodinných domů poklesne. Zatím to ovšem v oslovených obcích na Karlovarsku nevypadá, že by nějaká krize přicházela. Jen u hypoték může jít přitom podle karlovarské finanční poradkyně Jany Rožánkové o nárůst měsíčních výdajů o tisícovky korun.

V mnoha obcích na Karlovarsku evidovali vloni enormní zájem o volné pozemky, protože lidé chtěli kvůli covidovému lockdowvnu pryč z města, uvědomovali si přednost bydlení vesnického typu. "Poptávku po stavebních parcelách máme stále velkou, i když nemáme co nabídnout. Jen minulý týden volalo sedm lidí," uvedla starostka Stanovic Alice Kondelčíková. Zájem je i v Otovicích. "Nic zatím nenasvědčuje tomu, že by opadl. Právě se budují inženýrské sítě ke stavebním parcelám a investoři věří, že je prodají," reagovala starostka Otovic Stefana Švecová.

Lidé kvůli pozemkům volají také do Sadova a Lesova. Místostarosta Sadova Ladislav Ludvík si však dobře uvědomuje, že situace se oproti loňsku dramaticky změnila. "Myslím si, že mnoho ze zájemců ani netuší, jaké jsou skutečné aktuální ceny. Otázkou tak zůstává, kolik z těchto volajících by nakonec do výstavby šlo. Já to odhaduji tak na padesát procent," konstatoval sadovský místostarosta. Popsal konkrétní příklad, jak se stavby nyní prodražují. "Máme vysoutěženou zakázku na sportovní kabiny a firma, která je staví, po nás chtěla milion navíc. My jsme jí nakonec odsouhlasili navýšení o půlmilionu. A vím, že nejsme jedinou obcí, která řeší zdražování už rozběhlých zakázek," doplnil Ludvík. Deník v poslední době například zmínil, že navýšit cenu chtěla i firma, která v Ostrově rekonstruuje koupaliště, podobně je na tom i společnost, která opravuje ve Valči historický skleník.

Jak poznamenal Pavel Svoboda z firmy Domy KV, která se specializuje právě na výstavbu rodinných domů v regionu, krize se už pomalu začíná v tomto podnikatelském sektoru projevovat. "V současnosti nám dobíhají hlavně smlouvy z minulého roku. Očekávám, že situace se ale změní. Nejen, že se zdražuje, ale materiál hlavně není - schází železo, není polystyrén, na všechno jsou dlouhé čekací lhůty. Už jsme dokonce začali uplatňovat inflační doložky, díky nimž můžeme cenu o dílu o pár procent navýšit," uvedl specialista na realizace staveb.

Finanční poradkyně Rožánková dodala, že ještě vloni měli klienti možnost uzavřít hypotéku pod dvě procenta, tedy o tři procenta levněji, než jaké jsou aktuální sazby. "Ještě na začátku loňského června jsem s klientkou podepisovala hypotéční smlouvu na 1,99 procent, chtěla prostavět 2,7 milionu, půl milionu korun měla svých. Teď teprve začala stavět a už ví, že jí jeden milion bude chybět. Změny se netýkají ale jen nových smluv, ale také fixací. Pokud lidé uzavřeli smlouvu na čerpání ve výši třech milionů s dobou splatnosti 30 let, měli měsíční splátku s úrokem 1,99 procent jedenáct tisíc korun. Stejná částka na stejné období teď zákazníkům s pětiprocentní hypotéku vyjde na téměř šestnáct tisíc korun, tedy o pět tisíc korun měsíčně více než lidem, kterým se podařilo podepsat hypotéky s nízkými úroky. K tomu je potřeba brát v úvahu i poměrně velké energetické náklady na provoz rodinných domů. Takové ceny jen tak někdo neutáhne," uzavřela specialistka na financování.