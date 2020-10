Rozhodnete se definitivně už tento pátek? Pokud ne, tak kdy?

Materiál k několika projednávaným bodů je připraven jako řádný bod pátečního jednání rady města. Podbodů k projednání je tam však více – sleva z nájemného v souvislosti s covidem, prodloužení nájemní smlouvy a vyjmutí části pronajatého majetku. Dané body budeme široce diskutovat v rámci všech aspektů. Jedná se o zásadní událost pro celé město, která bude diskutována i na zastupitelstvu města. Proto si nedovolím předjímat datum schválení. Je však nezbytné, aby to bylo nejpozději v první polovině měsíce listopadu letošního roku.

Proč rada s pronájmem tak spěchá, co vás k tomu vede?

Problematikou zásobování tepla se zabýváme již více než rok, tudíž nejde o žádné spěchání. Nejdříve jsme si sesbírali veškeré údaje o teplárenství nejen ve městě či regionu, ale i výhledech republikových či evropských. Následně jsme hledali v maximální míře zaručující ekologickou, ekonomickou, ale i uživatelsky komfortní cestu budoucnosti dodávky tepla ve městě. Zvažovali jsme všechny možné scénáře a námi navržený nám vyšel jednoznačně jako nejoptimálnější.

Jaká by byla doba pronájmu, znovu deset let?

Navrhovaná doba prodloužení je deset let. Jedná se o kompromis mezi městem a dodavatelem tepla. Je nutné podotknout, že se bavíme o odvětví, kde je dlouhodobost nezbytná. Vesměs se jedná o investice do systémů v řádech set miliónů korun a ty se musí plánovat s perspektivou mnoho let. Důležité je i zmínit, že tato lhůta prodloužení vychází do poloviny předpokládaného volebního období. Tudíž by se konec prodloužené smlouvy neměl stát zneužitým v předvolebním čase.

Zvyšovali byste cenu za pronájem? V roce 2010 jej rada stanovila na 13.5 milionu korun ročně…

Prodloužení smlouvy se zcela shoduje s podmínkami současné platné smlouvy, a proto nájem zvyšovat nelze. Výše nájmu stanovená před lety je však pravidelně valorizována a její přímá část dnes činí cirka 16 milionů korun ročně. Opět musím dodat, že původní výše nájmu byla stanovena v době ekonomicky stabilní a při odběru daleko vyššího objemu tepla. Dá se téměř s jistotou předpovídat, že dnešní soutěž by tak výhodné podmínky nepřinesla. Především z důvodu značného propadu odběru tepla od hotelů, ale i při uzavírání školních budov.

Můžete zaručit, že cenu za teplo nebude pronájemce zvyšovat?

Zaručit se můžeme za to, že cena tepla se nebude navyšovat jinak než zákonným způsobem. Teplárenský trh je značně regulovaný státem a každé, byť sebemenší zvýšení ceny pro koncového zákazníka musí být přesně prokalkulováno, zákonně zdůvodněno a odsouhlaseno národním regulátorem. Opět je nutné dodat, že krom regulace státu zde panuje i silné konkurenční prostředí mezi jednotlivými medii zdrojů tepla. Proto se každý dodavatel snaží ceny nastavit, tak aby nedocházelok odpojování jeho odběratelů a to je hlavní důvod celého našeho snažení. Zabezpečit co nejvýhodnější podmínky dodávky tepla a tím udržet, nejlépe navyšovat, městský systém zásobování teplem.

Budete před rozhodnutím o pronájmu teplárny informovat karlovarské zastupitele?

Zastupitelé daný materiál obdrželi a tudíž si mají možnost ho podrobně prostudovat. Osobně jsem jej představil i s vysvětlením předsedům zastupitelských klubů, aby mohli dále informovat své kolegy. Rád na jejich dotazy či připomínky odpovím a to nejen v rámci usnesení zastupitelstva města, kterým mě zavázali danou problematiku řešit.

Jak byste tento rychlýa v podstatě neprojednaný krok zdůvodnil opozici. Předpokládáme, že bude protestovat…

Opravdu se nejedná o rychlý ani neprojednaný krok. Pracujeme na tom již víc než rok a toto je finální, nejoptimálnější výstup. Rád bych průběžně vedl diskuzi v širokém plénu, ale z důvodů covid omezení to nebylo možné. Proto je nyní hotový materiál zaslán všem zastupitelům k prodiskutování.