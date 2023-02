„Krámek jsme otevírali před 19 lety. Za ty roky už máme vychytané, kolik čeho objednat, co se tu prodává a co ne,“ řekla Deníku majitelka. „Stává se zcela výjimečně, že by zde zboží zůstávalo déle. Spíše by se někdy hodilo mít něčeho více,“ dodává. Sortiment zboží je zde opravdu pestrý. Zákazníci si mohou zakoupit nejen slané pečivo, ale také sladké. Koblížek či koláček ke kávě, kterou je možno si vypít u stolku přímo na místě, potěší mnohý mlsný jazýček. „Na kávu a nějakou dobrotu sem často chodí místní, poklábosí, mlsnou si,“ uvádí dále.

V nabídce je také velký výběr uzenin, které ochotná prodavačka na žádost i nakrájí. Vlašák a další saláty, chlebíčky, aspiky, to, o čem si leckde mohou nechat jen zdát, ve zdejším krámku dostat není nemožné. „Ano, lahůdky dostáváme jednou týdně přímo z výrobny z Tachova a je o ně zájem,“ usmívá se sympatická vedoucí. Na pultech či v regálech nechybí ani čerstvá zelenina, základní suroviny od mouky přes těstoviny po ocet či kečup. Koupit je možno základní drogistické zboží, jeden regálek nabízí dokonce i několik sad lůžkovin, utěrek a ručníků. Mraženým zbožím je naditý mrazák, kde zájemce nalezne vše od zeleniny přes knedlíky až po nanuky. Do krámku běžně chodí nakupovat také kuřáci a milovníci piva či něčeho ostřejšího. Na otázku reportérky Deníku, jak je možné, že se zdejšímu obchůdku tak daří, Anna Burešová odpověděla: „Nakupovat sem chodí místní starousedlíci, ale také cizinci, kteří zde žijí, a ti tvoří nezanedbatelnou část mojí klientely. Také sem jezdí z okolních vesnic. A tomu neuvěříte, ale sem tam mi někdo řekne, že moje ceny jsou srovnatelné s různými obchodními řetězci. Vysloveně se tomu občas podivují.“ Nestěžuje si zpětně ani na dobu covidovou. „K nám jezdili a chodili lidé stále. Byli rádi, že nemusí do větších měst, kde byla vyšší koncentrace lidí a větší možnost nákazy. Jen to kafe se tu tehdy u stolku nepilo,“ vzpomíná.

Krámek je otevřen několik hodin dopoledne a několik odpoledne, ale ani v mezičase si majitelka neoddychne. Zboží jí zavážejí dodavatelé denně a je třeba vše přebrat, odkontrolovat, roztřídit, zpracovat papírově a naskládat na pult. Tím její práce zdaleka nekončí, s krámkem sousedí hospoda a penzion U Burešů, nudit se prý v posledních dvaceti letech ještě nestihla.

"Je skvělé, že zde mají naši občané tuto službu. Spoustě zdejších to opravdu hodně usnadňuje život, ne každý má auto, aby mohl jezdit nakupovat do větších měst. A navíc, tohle není jen obyčejný obchod, je to takové naše komunitní centrum, kde se lidé zastaví a popovídají si. Což je dalším přínosem," řekla Deníku starostka obce Jana Svobodová