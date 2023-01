V jakém stádiu je projekt v současné době?

Východní část přístavby je už opláštěná, západní část se dokončuje. Práce na fasádě zkomplikovalo počasí, ale mělo by být hotovo v řádů týdnů. Dokončují se nové výtahy a schodiště, brzy by měla být hotova i hrubá stavba 10. patra, kde je kongresové centrum a administrativní zázemí nadace i registru. Dosud sídlíme ve třech různých budovách v různých patrech, což není komfortní jak pro pacienty, tak pro personál. Proto jsem moc rád, že vznikají prostory nové, kde bude soustředěn veškerý ambulantní provoz HOO, aferetické centrum (provádějí se tam odběry – pozn. red.), laboratorní zázemí a přestěhuje se do nich i Český národní registr dárců dřeně a Nadace pro transplantace kostní dřeně.

Pacienti z lůžkových oddělení, kteří se kvůli přestavbě museli přesunout do náhradních prostor už jsou zpátky na svých pokojích?

Připravujeme stěhování, které proběhne hned v prvních dnech nového roku.

Kolika lůžek se přesun týká?

Celé naší lůžkové kapacity, což je celkem 37 lůžek. Jde tři lůžkové stanice – standardní oddělení, autologní JIP a alogenní JIP.

Co říkají na přesuny a rekonstrukci pacienti?Naštěstí ji snad moc nevnímají. Říkáme jim, že nynější trocha diskomfortu se jim vrátí ve vysoce komfortním prostředí, až budou chodit na kontroly. Vracejí se navíc do nově vymalovaných a opravených pokojů.

Do kdy budete mít kompletně hotovo?

Od letošního roku se bude odehrávat maximum stavebních činností již uvnitř „opláštěné“ nadstavby a počítáme, že kompletně hotovo by mělo být v první polovině roku 2024.

Už nějakou dobu se zvyšují náklady na stavební práce. Postihlo to i „obláček“?

Významně. V roce 2012 byl rozpočet 180 milionů korun, nyní počítáme už s rozpočtem minimálně dvojnásobným, spíše ale vyšším. Vlastní stavbu kompletně financují soukromé subjekty – Nadace pro transplantace kostní dřeně a Český národní registr dárců dřeně. Veškeré zdravotnické vybavení, například separátory, laboratorní přístroje, infuzní pumpy a podobně, které bude v řádech milionů korun, platí fakultní nemocnice. Spolupráce funguje perfektně a jsem za to moc rád. Celá fakultní nemocnice si zaslouží velké poděkování za trpělivost a vstřícnost.

Hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň je největším transplantačním centrem v České republice. Nemuseli jste kvůli ztížené situaci s výstavbou omezit počty transplantací?

I přes provizorní provoz jsme udělali stejný počet transplanatcí ať autologních (vlastní krvetvornou tkání nemocného – pozn. red.) nebo alogenních (od dárce – pozn. red) jako v předchozích letech. Počty se dlouhodobě pohybují mezi 130 až 150 transplantacemi ročně. Navíc pacientů, kteří potřebují transplantace a hematologicko-onkologickou léčbu, přibývá. Lidé se dožívají vyššího věku, v současnosti s hematologickými nádory přicházejí nejčastěji pacienti nad 60 let. Dokážeme již provést transplantaci i u sedmdesátiletých pacientů, což bylo před dvaceti lety nemožné.

Zajišťujete až dvě třetiny všech nepříbuzenských transplantací kostní dřeně v Česku, a to ve spolupráci s Českým národním registrem dárců dřeně. Máte dostatek dárců?Není jich nikdy dost, protože každý pacient má specifické potřeby. Než se najde vhodný dárce není to vůbec jednoduché. Při hledání vhodného dárce spolupracujeme s registry z celého světa a vybíráme zhruba ze 40 milionů potenciálních dárců kostní dřeně. Český národní registr dárců dřeně sám nabízí 115 tisíc dárců. Noví se hlásí průběžně. Cíleně je hledáme mezi mladými lidmi a u profesí jako jsou policisté, hasiči nebo vojáci. Úspěšnost nalezení vhodného dárce je u nás až 90 procent. A mnohdy k nám kostní dřeň pro pacienta putuje přes kus světa a naopak, někdy zase přes kus světa putuje za svým pacientem dřeň českého dárce.

Kolik uděláte odběrů kostní dřeně ve vašem centru?

Ročně odebereme krvetvorné buňky zhruba u 50 až 60 dárcům z registru a u dalších 10 až 20 dárců z rodin pacientů. I loni to byl stejný počet, přestože jsme pracovali a zatím stále pracujeme v provizorních podmínkách.