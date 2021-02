Takzvaný Obláček snů nad Plzní z dílny světoznámé architektky Evy Jiřičné se začne už na jaře stavět na osmipatrové budově ve Fakultní nemocnici v Plzni na Lochotíně. Nové prostory ze skla a kovu budou ve dvoupodlažním objektu přímo nad hematologicko -onkologickým oddělením. Akci financuje soukromý subjekt – obecně prospěšná společnost Český národní registr dárců dřeně.

Architektku Evu Jiřičnou oslovil zhruba před deseti lety někdejší primář oddělení Vladimír Koza, zakladatel zmíněného registru. Obláčku nad Plzní se nedočkal, protože před více než osmi lety zemřel, ale v projektu pokračuje jeho nástupce primář Pavel Jindra se spolupracovníky.

„Dokončuje se kompletní projektová dokumentace tak, aby byla připravena k výběrovému řízení na dodavatele stavby, které by mohlo proběhnout na jaře. V optimálním případě by se měla ve druhé polovině roku zahájit vlastní stavba,“ říká Pavel Jindra. Dodává, že s architektonickou kanceláří se dolaďují poslední detaily, například jak budou vybaveny jednotlivé ambulance, kde budou umístěny laboratorní přístroje a podobně.

REGISTR SPOLUPRACUJE S FAKULTNÍ NEMOCNICÍ

Nové prostory budou z 90 procent sloužit fakultní nemocnici. „S jejím vedením ještě řešíme, kde v areálu na Lochotíně bude stavební prostor pro kompletaci nadstavby, tak aby nepřekážel provozu v nemocnici,“ dodává Pavel Jindra, který si spolupráci s vedením fakultní nemocnice pochvaluje. „Spolupráce je příkladná a bezproblémová, nicméně stavět se bude za plného provozu to samozřejmě může přinést řadu komplikací. Navíc budova je z roku 1980 a může se vyskytnout jakýkoli problém,“ upozorňuje Pavel Jindra. Sama nemocnice iniciativu soukromého subjektu vítá. „Bude tam příjemné a moderní prostředí pro naše pacienty. A posuneme se zase v nabízeném komfortu o kus dál,“ zdůrazňuje ředitel fakultní nemocnice Václav Šimánek.

OBLÁČEK ČEKAL LÉTA NA POVOLENÍ

Projekt čekal na povolení zhruba sedm let, protože bylo třeba odsouhlasit výjimku, která by výjimečnou stavbu povolila. A tu vláda schválila loni v červenci. Zabývat se tím musela, protože se bude stavět na střeše osmipatrové státní instituce a financovat ji bude soukromý subjekt – Český národní registr dárců dřeně. Jednou z podmínek bylo převedení části státního pozemku do spoluvlastnictví registru. „Měnily se vlády, přišel koronavirus, také panoval strach, že když stát něco prodá, tak se to vytuneluje. To je život, ale jsem rád, že můžeme začít, protože pro pacienty plzeňské fakultní nemocnice to bude znamenat větší komfort při léčbě hemato-onkologických nemocí,“ zdůrazňuje primář.

PROJEKT ZAPLATÍ REGISTR

Celý projekt se uhradí z peněz, jejich větší část poskytli dárci. Zbytek vydělal registr dárců dřeně svojí činností, tím, že poskytuje kostní dřeň nemocným z celého světa. „Museli jsme ale projekt zrevidovat, protože byl z roku 2011. Za tu dobu se všechno změnilo, medicína postoupila kupředu. A i průběh stavby se tak musel přizpůsobit novým dispozicím ve fakultní nemocnici. Například výškové jeřáby měly stát na místě, kde se v současnosti staví nová psychiatrická klinika,“ upozorňuje primář.

VŠECHNO ZAČALO MAILEM

Bývalý primář oddělení Vladimír Koza poslal světoznámé architektce e-mail, zda by pro něj nechtěla udělat malý obláček nad nemocnicí. Přál si, jak kdysi uvedla Eva Jiřičná, aby pacienti i jejich blízcí trávili čas v krásném prostředí. Navrhla proto komplex, v němž budou soustředěny všechny ambulance a ordinace, stacionář k denní mu podávání chemoterapie, separátory, laboratoře a kanceláře registru i nadace, ale také občerstvení a přednáškový sál.