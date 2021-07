Deset let měla rodina K. z jedné malé obce na Karlovarsku idylické bydlení. Před deseti lety začala stavět rodinný dům v podstatě na venkově. Vloni ale dostala nové sousedy, kteří si na pozemku zahrady vybudovali jezírko. A letos po jeho napuštění se do něho ve velkém nastěhovaly žáby. Ty se namlouvají ve dne v noci už několik týdnů, což přerušilo rodině K. klidný život.

"Nikdy jsem si ani nepomyslela, že by mi kvákající žáby mohly tolik vadit," říká paní K. Jméno rodiny redakce s ohledem na její přání zatím nezveřejňuje. "Už týdny jsme se pořádně nevyspaly. Dospívající dcera si občas musí vzít prášek na spaní. Nemůžeme ani v těchto horkých dnech větrat. Nedokážete si představit, co to je slyšet to neustálé monotónní hlasité kvákání, které se opakuje ve stejných periodách. Myslela jsem, že třeba bude klid, že už mají své pářící dny za sebou, ale kvákají pořád. Je to šílená představa, že tohle budu poslouchat do konce života."

Od sousedů zatím žádná reakce není. Problém přitom není příliš řešitelný. Nabízí se v podstatě jediná možnost - jezírko zasypat, jenomže jeho majitelé do něho investovali nemalé peníze. Rodina věří, že vedení obce, na kterou se obrátila, jim v této věci pomůže. Mantinely úřadu jsou ovšem omezené.

Rodina K. není přitom zdaleka jediná, kdo takovou situaci kdy zažil. Například právník Jakub Šauer z Plzeňska by ale soudní spor nedoporučoval. "Ano, podle zákona nesmí soused obtěžovat ostatní ani hlukem, ale sousedské spory jsou dosti nákladné, můžou stát minimálně tak padesát tisíc korun, a výsledek je přitom nejistý. Člověk si musí dát na misky vah, zda to má cenu dávat k soudu. Ideální by bylo se sousedy domluvit mimosoudně. Většinou to ale končí tak, že se stejně nedohodnou. Je to těžké," reaguje právník.

Naopak karlovarský právník Ronald Němec by se na soud obrátil. "Pokud mi někdo narušuje výkon vlastnického práva nadměrným hlukem, můžu podat žalobu. Nadlimitnost v tomto případě není přesně specifikována zákonem a určuje se subjektivně. Je pak tedy potřeba doložit, že takový hluk tu, když se sem rodina nastěhovala, nebyl," vysvětluje právník a dodává: "Ano, určitě bude stát soud rodinu takových padesát tisíc korun a pravděpodobnost, že uspěje, je jen 1:1, výsledek je tedy nejistý. Na jejich místě bych do toho ale šel, protože i já bych nechtěl poslouchat kvákání žab do konce života."