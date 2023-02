Věří, že do konce února by všechna stanoviska mohli projektanti obdržet. "Pak by v březnu mohlo být zahájeno územní řízení. Nechci nás svazovat termíny, ale k demolici by mohlo dojít následně v dubnu," upřesnil projektový manažer.

Od zbourání pivovaru, kde přebývají bezdomovci, si místní obyvatelé mnoho slibuje, a věří, že se situace v této části města zlepší. Rybáře totiž už potřetí vyhrály anketu veřejnosti, kde respondenti odpovídali na otázku, kde se cítí nejméně bezpečně. A zdá se, že situace se tam v posledních měsících spíše zhoršuje. I Deník opakovaně informuje o tamních zásazích strážníků vůči lidem na okraji společnosti. Někteří jsou schopni si doslova ustlat na chodníku, o čemž svědčí nedávný příspěvek na facebookové skupině Rybáře - a takhle my si tu žijeme.

Ne všem se ale demolice pivovaru, který je technickou památkou, zamlouvá. Jenomže ten už dávno není žádnou chloubou Rybářů, ale jeho ostudou. Za poslední léta opakovaně vyhořel a mezi jeho zdmi leží tuny odpadků. Podle architekta Alexandera Mikoláše likvidací pivovaru ale přichází město o další cenné dědictví. "Proč nebyl areál chráněn, proč byl vlastně pivovar jako nevítaná konkurence zlikvidován? Proč nebyl upraven podobně jako pivovar Holešovice?" ptá se.

Pivovar v Rybářích založil sládek Anton Weber v roce 1879. Jak je citováno od autora Otty Rykla z publikace Pivovar Karlovy Vary 1879 - 1979 na webových stránkách Zaniklé obce a objekty, za druhé světové války byl v pivovaru dokonce v jeho zadní části, v místě pozdější truhlárny, zřízen koncentrační tábor pro 40 vězňů, kteří byli vykupováni z velkých koncentračních táborů. "Vězně využívali jako lacinou pracovní sílu na práce v pivovaře a v porcelánce Knoll. Jako dozorce sloužil sládek a nacista Wolf. Tábor byl likvidován koncem roku 1944," zmiňují stránky Zaniklé obce a objekty.

"Prvenství v republice si závod Karlovy Vary zajistil v roce 1966, kdy při příležitosti XV. mezinárodního filmového festivalu uvedl na trh nový druh piva – 11stupňový světlý speciál pod názvem „Karel“. Byl dán do prodeje jen v dárkovém balení v časovém omezení jednoho měsíce v objemu 188 hektolitrů v lahvích. U zrodu tohoto v budoucnu nejoblíbenějšího piva stál sládek Konopásek. V další roce bylo prodáno již 1765 hektolitrů a v dalších letech byl „Karel“ zaveden do stálé výroby. V roce 1974 dosáhl 35% ročního výstavu. Pro oblíbenost a úspěšnost prodeje byl tento nový druh piva - jedenáctka - zaveden do výroby i v jiných pivovarech po celé republice. Od roku 1978 byl poprvé zahájen export 12stupňového piva „Dukát“ do Maďarska v objemu 7000 hektolitrů. O rok později to již bylo 27 000 hektolitrů," píše se na stránkách. S velkou rekonstrukcí se v pivovaru začalo v roce 1969 a jen v prvním roce zde stát proinvestoval 33 milionů korun, což svědčí o tom, že podnik měl ve státním hospodářství značnou prioritu.

Po revoluci se tam vyráběl Primus, od 90. let minulého století sloužil karlovarský pivovar vlastněný Plzeňským Prazdrojem pro vaření především plzeňských piv. Jeho provoz skončil v roce 1999, kdy se celá výroba přesunula do Plzně. Plzeňský prazdroj z Rybář definitivně odešel v roce 2004.

Majitelé pivovaru do před znárodněním:

Anton Weber z Hohengrundu, Robert baron Weber-Hohengrund, Robert, Pavel a Siegfried Weber-Hohengrund, v.o.s., Velkoněmecká říše, Robert, Pavel a Siegfried Weber-Hohengrund, v.o.s. - národní správa, Karlovarský pivovar Rybáře - národní správa



Pivovar byl po znárodnění součástí podniků:

1948-1952 Chebsko-karlovarské pivovary n.p., 1953-1954 Karlovarské pivovary n.p., 1955-1959 Chebsko-karlovarské pivovary n.p., 1960-1964 Plzeňské pivovary n.p., 1965-1990 Západočeské pivovary n.p., 1990-2004 Plzeňský Prazdroj a.s.

zdroj Správným směrem, 2017