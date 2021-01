Do Karlovarského kraje dorazila 20. ledna další várka vakcín proti covidu. Část z nich je určena i domovům pro seniory. Ne všude je ale očkování velký zájem a konkrétně v domově ve Skalce na Chebsku ho aktuálně hatí šíření nemoci.

„Očkování v tomto domově jsme museli zastavit, protože nákaza se šířila nejen mezi klienty, ale i zaměstnanci. Je tam toho více,“ informovala mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková. Právě tento domov přidělal starosti chebské nemocnici, která je na hraně svých možností. Stav některých klientů byl podle primáře chebské interny Stanislava Adamce vážný, a tak byli převezeni do nemocnice.

„Na očkování teprve čekáme, objednávku už jsme poslali. Zájem u nás je ale hodně malý,“ konstatovala ředitelka Domova pro seniory Spáleniště na Chebsku Simona Hechtová. Ze 68 zdejších klientů se chce nechat naočkovat jen asi třetina, mezi personálem je to ještě méně, ze 61 zaměstnanců mají o vakcínu zájem jen čtyři. „Já sama se také nenechám očkovat. Nemám důvěru ani ve vládu ani ve vakcínu. Znáte ten vtip? Potkají se dvě myši. A jedna se ptá té druhé? Už ses nechala očkovat proti covidu? A ta druhá jí odpovídá: Zbláznila ses? Vždyť to ještě neotestovali ani na lidech. Je to rozhodnutí každého z nás, zda se nechá očkovat, já klientům rozhodně neříkám, že to nemají dělat,“ poznamenala.

Jak dodala mluvčí Pavlíková, v uplynulém týdnu mobilní tým vedený Zdravotnickou záchrannou službou už proočkoval klienty i zaměstnance v domovech v Radošově, Oáze klidu Loučky, Hranicích a Perninku. Tento týden už navštívil domov Matyáš v Nejdku a Květinku v Ostrově. „V pátek se ještě vydá do Dolního Rychnova a Kazdova Dvora. Původně měly přijít na řadu Lázně Kynžvart, ale tam je aktuálně výskyt covidu. Plán na příští týden se vytvoří podle množství obdržených vakcín,“ uzavřela mluvčí krajského úřadu.

Zájem o očkování mají ale i klienti nebytových pečovatelských služeb, kteří se mohou zaregistrovat v kategorii seniorů starších 80 let. Mnohdy ale netuší, co proto mají udělat. „Zájem máme, ale neumíme se zaregistrovat. Můžete nám poradit? Zdejší zaměstnanci nám nepomohou,“ postěžovala si v telefonu redakci jedna z klientek karlovarské pečovatelské služby.

Sociální pracovnice Jaroslava Novotná na to reagovala, že ji nikdo z klientů kvůli tomu nekontaktoval. „Samozřejmě víme, že máme klientům s registrací pomáhat, ale za mnou kvůli tomu nikdo z nich nezašel,“ vysvětlila. „Aha, tak my si o to máme říci. V televizi to totiž všechno vypadá jinak,“ dodala karlovarská seniorka.