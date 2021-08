S problémy se chtělo město vypořádat rozšířením takzvané bezdoplatkové zóny. Lidem by se nově v ulicích Wolkerova, Svobody, Evropská a Pivovarská nevyplácely doplatky na bydlení. Jenže čáru přes rozpočet udělal před pár dny vedení města zdejší odbor sociálních věcí. Ten nápad zatrhl, když k záměru radnice vydal negativní stanovisko.

„Všichni víme, jaká je situace v oblasti chebského nádraží. Už před třemi lety se tam zřídila bezdoplatková zóna v šíleném paneláku v Hálkovce, který se teď naštěstí vystěhovává. Víme, že je to v té oblasti širší problém, tak Rada města iniciovala, aby se bezdoplatková zóna rozšířila o takzvaný čtyřúhelník - Wolkerova, Svobody, Evropská a Pivovarská. Jedná se o poměrně rozsáhlou oblast, kde by se nemohli vyplácet doplatky na bydlení. Bylo to předané odboru sociálních věcí a zdravotnictví, který o tom měl rozhodnout. Odbor je sice součástí radnice, ale jedná v přenesené působnosti státu, tudíž rozhoduje nezávisle a nikdo mu do toho nesmí mluvit,“ říká Antonín Jalovec, starosta Chebu.

Město Cheb se nyní pokusí rozhodnutí odboru zvrátit. „Pro nás je to velmi nepříjemné rozhodnutí, my s tím nesouhlasíme a nesouhlasíme ani s jejich zdůvodněním. Například i Policie ČR poslala jednoznačně kladné stanovisko, že v této oblasti dochází ke zvýšené kriminalitě a negativním jevům, takže i jak Policie ČR, tak městská policie doporučili rozšíření bezdoplatkové zóny ke schválení, nicméně OSPOD - oddělení sociálně-právní ochrany dětí naopak argumentuje tím, že ministerstvo práce a sociálních věcí je proti vyhlašování těchto zón, dokonce tvrdí, že nesmí dojít k represivnímu opatření, která zasahují do finančního a materiálního zabezpečení rodin. Jediné, co můžeme udělat a uděláme je přezkumné řízení, které postoupí ke krajskému úřadu a ten může přezkoumat, zda ty důvody, ze kterých bylo toto stanovisko vydáno, jsou relevantní nebo ne,“ pokračuje starosta Jalovec.

Sám podle svých slov do určité míry chápe i argumenty, které stály za nedoporučením rozšířit bezdoplatkovou zóny. „Je pravdou, že jen samotné vyhlášení zóny nic neřeší a často přesouvá problémy někam jinam. Nutné ale podotknout, že člověka ovlivňuje jeho okolí. Když se například jedna trochu problémová rodina přestěhuje do velmi problémového prostředí, tak se velmi často stává, že se i její stav zhorší, zatímco pokud se třeba více rozptýlí po městě a žije mezi většinovou populací, tak naopak to pro tu danou rodinu nebo daného jedince může být motivace k tomu se nějak stabilizovat. Když se nám lidé, kteří tíhnout k negativním společenským jevům soustředí do jedné oblasti, tak se nám v tom konkrétním místě negativní jevy kumulují a ten problém se tam prohlubuje," vysvětluje starosta.

Město Cheb se tak odebere k přezkumnému řízení, které může trvat i jeden rok. Nyní musí čekat, než rozhodnutí vzejde v platnosti a v průběhu podzimu by mohlo danou záležitost o rozšíření bezdoplatkové zóny opět nechat přezkoumat. Jaké bude stanovisko, to už je na Krajském úřadu Karlovy Vary.