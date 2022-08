Tím ale celá věc zdaleka neskončila. Už o týden později se totiž muž domáhal vstupu do bytu. "Bouchal a kopal do vstupních dvěří. Matka ho pustila dovnitř, načež ji začal okamžitě vulgárně urážet. Poté bouchal pěstmi do dveří, až je poškodil," popsal běsnění muže mluvčí policie.

U Ostrova hořely sklady pro včelín, hasiči je ochlazovali pěnou

Matce následně povedený syn sebral z peněženky platební kartu, v další místnosti se s ní pak přetahoval o mobilní telefon, zatímco ji celou dobu dál urážel. "Telefon žena vytrhla synovi z ruky a utekla z bytu. On ji však v suterénu dostihl a fyzicky napadl. Sebral jí telefon a z domu utekl," dodal Bílek.

Policie se na případ okamžitě vrhla a během několika desítek minut muže zadržela. "Svým jednáním způsobil škodu přibližně 40 tisíc korun. Soud akceptoval návrh na podání do vazby. V případě prokázání viny může obviněný muž strávit až 10 let za mřížemi," informoval mluvčí.