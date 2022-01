Varianta koronaviru omikron už v Plzeňském kraji udeřila v plné síle. Většina pozitivně testovaných lidí je infikovaná právě touto velmi rychle se šířící mutací. Deníku to sdělil ředitel Krajské hygienické stanice v Plzni Michal Bartoš.

„Z laboratorních diagnostik vyplývá, že omikronem je už nakaženo zhruba 80 až 90 procent pozitivně testovaných,“ upřesnil ředitel s tím, že o převaze omikronu svědčí také vysoké nárůsty nakažených.

„Už čísla z minulého týdne naznačovala, že můžeme očekávat rapidní přírůstek a stalo se tak. Nárůst stále pokračuje a v zásadě je kontinuální,“ zhodnotil Bartoš epidemickou situaci v regionu.

Podle ředitele laboratoře ještě před pár týdny zachytily v kraji 500 až 600 nových případů denně, momentálně je to za den průměrně kolem 1500, včetně víkendů. Hygienici už ale zaznamenali i přes 2000 případů denně. „Taková čísla jsme tu neměli už měsíce,“ poznamenal ředitel.

Kdy varianta omikron dosáhne vrcholu, je dle Michala Bartoše předčasné předpovídat. „A to i vzhledem k tomu, že teprve teď dochází k průniku této varianty do kritičtějších věkových skupin, tedy hlavně seniorní populace. Proto zatím před optimismem varuji. Odhaduji, že ještě příštích čtrnáct dnů bude poměrně divokých,“ vysvětlil Bartoš.

Prudký nárůst nakažených se ale zatím neprojevil na zdravotní péči. Situace v nemocnicích v Plzeňském kraji je klidná. „Počty hospitalizovaných neklesají tak rychle, jak by bylo potřeba, ale ta čísla z nemocnic jsou uspokojivá. Nikde v kraji nenastala taková situace, že by se pacientům nedostávalo péče nebo že by bylo zapotřebí nějak významně redukovat nějaké další obory,“ uzavřel ředitel. Na konci loňského týdne bylo ve Fakultní nemocnici v Plzni hospitalizováno 40 lidí, z toho dvanáct na lůžkách intenzivní péče.