Františkovy Lázně – Výročí 270. let od narození slavného básníka a přírodovědce Johanna Wolfganga von Goetha oslavili seismologové a vulkanologové u vyhaslé sopky Komorní hůrka u Františkových Lázní.

Výročí 270. let od narození slavného přírodovědce a básníka Johanna Wolfganga von Goethe oslavili vědci a horníci společně u vyhaslé sopky Komorní hůrka. Zároveň seismologové představili nově vykopanou šachtu v podzemí vulkánu. | Foto: Deník / Jan Buriánek

Horníkům se tu podařilo během několika týdnů vykopat vzduchovou šachtu o hloubce necelých 8 metrů. Jak práce pokračují se přijela podívat i ředitelka regionálních projektů Akademie věd České republiky Taťána Petrasová. Doprovázel jí seismolog Milan Brož. „Setkali jsme se u Komorní hůrku v rámci tohoto výročí proto, jelikož právě Goethe se postaral o to, aby se do nitra této sopky vyrazila šachta a to před zhruba 200 lety. Komorní hůrka se tak stala první na světě, kde byla ražena chodba k sopouchu čistě kvůli vědeckým účelům a ne kvůli nálezům zlata anebo jiných kovů,“ poznamenal seismolog Milan Brož.