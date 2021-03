„Zájem byl opravdu mimořádný a skutečně jsme to nečekali. Nakonec se přes program Microsoft Teams přihlásilo 170 účastníků. Ještě v pátek večer jsem vyřizoval přes mail žádosti rodičů, kteří o tom nevěděli a chtěli se také přihlásit,“ říká zástupce ředitele gymnázia Jiří Fresser, který má celou akci na starost. Kurzy byly určeny čtyřletému i osmiletému studiu, 170 dětí si školitelé, kterými byli tentokrát učitelé se zaměřením na matematiku a technické obory, rozdělili do šesti skupin.

„Zda se na dětech podepsala distanční výuka, to objektivně nedokážu posoudit. Kurzy slouží jako příprava na zkoušky, v rámci nich dětem vysvětlujeme postupy u jednotlivých příkladů. Jinak je tomu u testů nanečisto. Ale je dobře, že si to žáci mohli vyzkoušet, alespoň touto formou si mohli prostředí osahat, když už nemohou skutečně fyzicky,“ poznamenává Fresser.

Příprava na tuto akci nebyla podle něho vůbec organizačně jednoduchá. Každý zájemce totiž obdržel minimálně jeden instruktážní mail, v něm dostal pokyny k přihlášení, archy na vyplnění výsledků i samotný test. Ten uchazeči otevřeli ale až v sobotu po připojení do programu Teams, kde jim školitel prozradil heslo. „Na kurzech pracuji od září. Musí se připravit testy, všichni zájemci se musí obeslat. Klobouk dolů před pedagogy, kteří do toho jdou s námi a stávají se školiteli. Zaslouží si vysoké ocenění,“ konstatuje zástupce ředitele gymnázia.

Testy pro kurzy připravují školitelé sami a podle Fressera mají stejnou náročnost jako oficiální, dodávané společností Cermat. „Jsou hodně podobné jako ty ostré, jsou jimi inspirované, obsah je ale jiný,“ dodává. A jaký dojem mají z kurzů samotné děti? „Hodně jsem se toho bál, nikdy jsem u žádné zkoušky nebyl. Hlavně mám strach z matematiky, je hodně těžká, jsou tam věci, které se ve škole neučíme. Měl jsem trochu i obavy, zda všechno pochopím, co se týče připojení, aby mi to třeba nespadlo. Ale nakonec to bylo fajn a jsem rád, že jsem si to mohl zkusit. Nasbíral jsem 35 bodů a slyšel jsem od naší paní učitelky, že to je hodně dobrý výsledek. Z přijímacích zkoušek už teď takovou hrůzu nemám,“ svěřuje se jedenáctiletý David.