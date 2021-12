„Díval jsem se na různé fotky a videa lidí, co s tím začali a to byl ten spouštěč. Řekl jsem si, že bych to také mohl dokázat a vlastně mě to vždy lákalo. Nechtěl jsem ale na sebe tlačit. Prostě jsem si řekl, že když to půjde, tak skvělé, když ne, tak budu dál pokračovat se svým aktivním životem, protože rád cvičím, běhám a osvědčil se mi i přerušovaný půst," říká.

První zkouška otužování se mu zalíbila. „Nejprve jsem si o otužování četl různé informace, pár článků a jak už jsem zmiňoval, tak jsem shlédl i videa lidí, protože každý má na tuto metodu jiný názor. Nejprve jsem ale začal studenou sprchou, ale když jsem poprvé vlezl do studené vody, tak jsem paradoxně zjistil, že sprcha je o poznání horší, respektive mě studená sprcha nic nepřinášela. Vhodnější se opravdu ukázala koupel ve studené vodě. Když se ponoříte celý do studené vody, tak ji cítíte úplně všude kromě hlavy. U sprchy je to jiné. Nepojme celé tělo a je to takové nekomfortní. Každopádně první pocity z celkového otužování byly zajímavé. Cítil jsem, jako když vás bodají jehličkami po celém těle. V jednu chvíli nevíte, zda je to dobré nebo špatné. Byl jsem tam opravdu chvilku, poté jsem vylezl a měl jsem až euforické stavy, protože s tím otužováním se uvolňují i endorfiny a najednou mi bylo i teplo,“ popisuje.

Na Nový rok se bude testovat na Pomezí, další místa jsou nejistá

Díky prvním příjemným pocitům otužilec pokračoval. „Dále jsem se pokoušel posouvat čas ve studené vodě. Od dvou stupňů do nuly už nepociťuji nějaké rozdíly. Pokud je ale šest stupňů, nedělá mi problémy plavat ve vodě i deset minut,“ směje se.

Při otužování je důležité správné dýchání. „Je potřeba se uvolnit a zhluboka dýchat, obzvlášť, když má voda jen půl stupně. Dokonce jsem se někde dočetl, že pokud se otužujeme nad tři minuty, tak už to pro tělo nemá ten správný ozdravný efekt. Poté už je to jen o tom, že ve vodě vydržíme, ale bez nějakého dalšího efektu. Já jsem si udělal svůj osobáček, protože jsem ve vodě vydržel pět minut, ale nemám další ambice délku navyšovat, baví mě především ty pocity z toho. Je to vlastně taková moje droga, a chodím se otužovat zhruba třikrát, čtyřikrát do týdne, “ pokračuje.

Musíte umět lidem naslouchat, ale také je přesvědčit, říká starosta Březové

Otužování má být zábava a přináší několik benefitů. „Člověk by to měl dělat s chutí. Pokud je den, kdy se na studenou lázeň necítím, nemá smysl, abych do vody chodil. Vždy je lepší, když se na to těším. Když se otužuji, zapomínám na starosti, působí to vlastně i jako očista. Co se týče fyzické stránky, tak jsem si myslel, že nebudu nemocný, ale momentálně trochu rýmičku mám a nachlazený také jsem, ale je pravda, že jsem byl nemocný před tím víc, takže je to znát,“ sděluje Jirka.

Ve dvou se to lépe táhne. „Pokud není bazén mého dobrého kamaráda Káji úplně zamrzlý, tak se v něm otužujeme společně. Je to výhoda, že nemusíme chodit někam do rybníka, i když jsme teď byli na akci otužilců, která se konala 26. prosince na Sorgenu. To nás bylo hodně a byla velká zábava a docela jsme i dost ve vodě vydrželi. Ta pravidelnost je potom opravdu znát a rozhodně v tom budeme pokračovat,“ uzavírá.