Památník obětem komunistických lágrů začne Ostrov budovat nejdříve až příští rok

Snad příští rok by se Ostrov konečně mohl pustit do stavby památníku obětem komunistických pracovních lágrů, jehož základní kámen byl položen už 18. listopadu roku 2019 a tehdy vedení města slibovalo, že se umělecké dílo v sousedství kulturního domu objeví do dvou let a dvou dnů. Bohužel se tak nestalo.

Návrh památníku Reflexe od jeho autorky Terezy Kupkové – Kabelkové. | Foto: Vizualizace: MÚ Ostrov

"Aktuálně řešíme projektovou dokumentaci. Celá příprava se zkomplikovala kvůli kanalizaci přilehlého domu. Věříme ale, že příští rok bychom snad už mohli opravdu začít. Doufáme, že na tuto akci získáme dotaci, náklady by se totiž měly pohybovat kolem deseti milionů korun," uvedl ostrovský místostarosta Marek Poledníček. Památník má stát na travnaté ploše mezi Domem kultury a domem ČSOB. Prostranství je podle vedení města nedotažené a vybudováním památníku v těchto místech by vzniklo rekultivované veřejné prostranství. "Autorem návrhu je Tereza Kupková – Kabelková, jejíž pradědeček Bohumil Kupka prošel pracovním trestaneckým táborem na Mariánské. Vlastní památník bude tvořit dvanáctimetrový periskop, díky němuž bude moci veřejnost vidět okolí z jiného úhlu," vysvětlil místostarosta. FOTO: Oprava Tržnice se v termínu nestihne, na vině je opět kabel Periskop bude hlavně zaměřen na budovatelské sousoší na průčelí domu kultury, největší připomínku totalitních režimů v Ostrově, jehož autorem je jeden z politických vězňů, sochař Jaroslav Šlezinger. Byl donucen vytvořit sochu s příslibem dřívějšího propuštění z vězení, ale nedočkal se toho, zemřel na následky ozáření. Jak Poledníček zdůraznil, památník nemá být jen jen pomníkem, ale jde o širší území. "Proto byla jako základ zvolena cesta, která má symbolizovat jakousi časovou osu od svobody k totalitě a následně k normalizaci," dodal. Samotný památník, který jeho autorka nazvala Reflexe, má stát dva miliony korun. Revitalizace celého prostranství, kterou chce město spojit s rekonstrukcí přilehlé Tylovy ulice, pak dalších osm milionů.