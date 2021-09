Z přehledů Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje vyplývá, že nejzasaženějším okresem nadále zůstává ten karlovarský, kde ke středě bylo pozitivně testováno 122 obyvatel. Na Sokolovsku je nakažených 56 obyvatel, na Chebsku pak ještě méně, 35. Nejvíce případů za poslední dobu podle Ministerstva zdravotnictví přibylo minulý týden, a to ve středu 15. září.

Počet nakažených covidem-19 v Karlovarském kraji slábne a region už není nejvíce postiženým krajem v republice. K 22. září bylo na území 213 pozitivně testovaných, o deset dní dříve to bylo 230 nakažených.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.