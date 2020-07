Zaparkoval na místě pro invalidy, ale zapomněl si dát za sklo znak pro postižené a odešel do obchodu. Když se za dvacet minut vrátil, nevěřil vlastním očím, na předním skle měl nálepku se zmíněným vzkazem. Sám nepopírá, že udělal chybu, ale dovětek o tom, že se takoví lidé už nemají rozmnožovat, ho nadzvedl ze židle.

„Nemám ani tak problém s první částí vzkazu jako s tím dovětkem o rozmnožování. To mě naprosto vytočilo. Uznávám svoji chybu, auto jsem neoznačil, ve spěchu jsem na to zapomněl, jel jsem si pouze koupit barvu, do dvaceti minut jsem byl zpátky,“ líčí řidič.

Nálepku z předního skla škrábal dolů skoro půl hodiny, a to při tom musel stát na jedné noze, protože druhou nemá. „Ten člověk, který to tam nalepil, měl správně zavolat policisty, kteří by na místo přijeli a věc se mnou vyřešili. Tohle je zbabělé gesto,“ poznamenává Jan Vondrák, který i přes handicap zvládl vychovat dvě děti.

S podobným jednáním se setkal za svůj život poprvé. „Nikdy se mi nic podobného nestalo. Policisty jsem ani nevolal, chtěl jsem jen poukázat na fakt, že takoví lidé, kteří podobné vzkazy na auta lepí, mohou nevědomky i tělesně postiženému člověku zkomplikovat život. Sundat tu nálepku nebyla žádná sranda,“ říká handicapovaný. Podotýká, že to bere i jako ponaučení pro příště, aby své auto nezapomněl řádně označit.

Vulgarita vzkazu se nelíbí ani lidem v Chebu. „Naštvání pána chápu, ale je pravdou, že pokud své auto neoznačil, tak ten další člověk nemohl vědět, že jde o invalidu.

Neříkám, že musel být zrovna takhle vulgární, jako byl, dalo se to vyřešit nějakým lepším způsobem, ale ve své podstatě si za to mohl sám,“ míní Jana Krátká z Chebu. „Je neuvěřitelné, co je dneska možné. Ano, pán stál na místě pro vozíčkáře, ale to přece není důvod k tomu, aby někdo nalepoval na jeho auto tak vulgární vzkazy. To nemohl anonym, který nálepku na auto dal, zvolit jinou formu? Je mi smutno z toho, jak společnost upadá,“ pohoršuje se seniorka Marie Červenková z Chebu.

„Vždyť tam mohl zmíněný člověk chvilku počkat, jestli někdo k autu nepřijde, a domluvit se. Nebo měl zavolat městskou policii. Snad se tomu pacholkovi ulevilo, když jednal tak zbaběle,“ dodává.