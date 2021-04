Obrovské ekonomické ztráty hlásí kvůli covidu majitel Horního hradu Pavel Palacký. Říká, že na další investice už mu nezbývají peníze.

„Na obratu jsme v propadu za celou dobu pandemie už tři miliony korun. Jen letošní zimu jsme na tržbách přišli o půl milionu,“ vyčísluje hradní pán.

Během zimního období přitom na hradě Hauenštejn nezaháleli. Pokračovali v náročné rekonstrukci. Tentokrát přišla na řadu obnova hned tří historických sálů. „Jedná se o prostory v jihovýchodním křídle, které po této rekonstrukci mohou být využívány i pro zážitkové akce. Jde o tři sály, které jsme pojmenovali Vzdělávací, který bude moci být využíván například pro různé semináře, ale i pro vzdělávací akce škol. Dále jsme nechali opravit takzvaný Klenební sál, kde jsme nechali vyniknout krásné dobové klenby. Posledním zrekonstruovaným prostorem je pak sál Trofejní, kde jsou vystaveny stovky paroží, která jsme dostali darem,“ upřesňuje Palacký.

Obnova tří sálů ho přišla na 800 tisíc korun. Díky ní mají prostory opět krásné štuky i podlahy.

„Touto investicí ale další velké akce u nás na hradě končí. Rekonstrukcí tří sálů nám došly veškeré rezervy, co jsme měli. Na další opravu v tuto chvíli nemáme,“ přiznává majitel památky.

Kdyby se přece jen začalo blýskat na lepší časy, tak by přišla na řadu oprava hradební zdi hlavního nádvoří. Investice by také šla do vytápění v hodovním sále, což by podle Palackého značně zvedlo rating těchto prostor. Opravu by potřebovaly také střešní konstrukce.

„Abychom se mohli znovu nadechnout, potřebujeme návštěvníky. Jsme stále jedni z mála, kam se může chodit. Ale potřebujeme školní výlety, firemní akce. Je fajn, že k nám zavítá třicet lidí denně, ale to nás opravdu nevytrhne,“ konstatuje hradní pán.

Na Hauenštejně se totiž v posledních letech začali zaměřovat právě na zážitkovou turistiku, kterou jsou zájemcům schopni připravit na klíč – od ubytování až po zorganizování různých akcí. Na hrad jezdí školy na výlety, pořádají se tam různá firemní setkání, hrad je oblíbený i mezi svatebčany.

I ze státních kompenzací nejsou na Horním hradě příliš nadšeni. „Naštěstí jsme nemuseli nikoho propustit, ponechali jsme si všechny čtyři stálé zaměstnance. Třicet tisíc od státu nás ovšem nespasí. Vláda to nechala vyhnít, místo toho, aby se poučila z loňska,“ pokračuje.

I tak ale život na hradě běží dál. Pro návštěvníky, kteří sem přijdou, je k dispozici bufetové okénko. Pokud to situace dovolí, rádi by tu podnikli i nějaké tradiční akce. „Už v dubnu měli být sokolníci. Doufám, že když je přeložíme na květen, tak se uskuteční. 3. července bychom pak chtěli uspořádat tradiční Řemeslnické sympozium. Na další akce stále čekáme,“ dodává Palacký.