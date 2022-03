Kvůli této situaci spojené s válkou bude muset vedení města přehodnocovat dosavadní projekty, které plánuje. Před měsícem byly ještě investice v Mariánských Lázních jasnou náplní práce, teď se nad nimi hemží mnoho otazníků. „Pokud budeme muset plnit jako město stravovací povinnost pro uprchlíky, jsme schopni plnit toto nařízení vlády po dobu čtyř měsíců. Poté si budeme muset brát úvěry, protože nám nezbude jiná možnost. Situace může být i taková, že plánované investice budeme rušit, protože veškeré finanční prostředky půjdou na stravu pro uprchlíky. To se teď vůbec nebavím o tom, že finance, které schvalovala vláda na ubytování jsou úplně mimo realitu možnosti ubytování v hotelích. Vláda dává dvě stě padesát korun, ale hrubé náklady bez odpisu na hotelích jsou okolo šesti stovek, takže vedle toho budeme ještě přemýšlet, kam budeme muset zhruba šest set uprchlíků přestěhovat z daných hotelů, protože do distribučních center je už nazpět nepřijmou. Navíc vláda vydala nové nařízení s kvótami, takže i když už máme město plné uprchlíků, tak nám budou nově posílat další a další. My jsme v tuto chvíli ale už přeplnění,“ popisuje situaci starosta Martin Kalina.

Před vypuknutím válečného konfliktu jsme se snažili dodělávat projekty, které máme rozjeté a snažili jsme se město posouvat dál bez ohledu, jestli tady jako vedení budeme nebo ne, ale nyní je situace opravdu nejistá. Například jsme se sešli jsme se zástupci malé kopané, protože se v Mariánkách udělal nový, poměrně silný oddíl. Rádi bychom udělali prostor s tribunami, kde by bylo možné tento týmový sport pořádat. Druhým projektem budoucnosti je vybudování inline dráhy, která má být na způsob chebské Krajinky. Bude to zóna klidu. Studie je hotová a teď začne příprava projektové dokumentace. Uvidíme, jaká bude povolební situace v říjnu, ale přeji si, aby tento projekt pokračoval za jakéhokoliv vedení města, ať už nového nebo současného. Přeci jen ta inline dráha je podle průzkumu veřejnosti velmi žádaným projektem. Občané mají velký zájem, abychom ji ve městě měli. Je tam prostor pro dva okruhy, které by měly mít přes kilometr a půl, a bude to i členité, tak to rozhodně uspokojí i náročné návštěvníky,“ sděluje.

Další plánovanou investiční akcí je železniční most. „Na Husově ulici máme železniční most, který nepatří Českým drahám, ale je v majetku města. My jsme si tedy nechali udělat průzkum, protože je tam naprojektovaná nová styková křižovatka. Podle průzkumu není most v příliš dobrém stavu. Teď se bude dávat jen půl milionu za projektovou dokumentaci na práce, které budou muset poté následovat. Další možností je to, že bychom rok za rokem omezovali nosnost toho mostu, což ale nikam nevede. Dřív nebo později se opravy stejně dělat musí. Je to spíše technická záležitost, tady se nebavíme o nějakém velkém posunu, ale udělat se to musí,“ pokračuje.

V Mariánských Lázních je také velká poptávka po zahrádkářské kolonii. „Kousek od kolejí, vedle nádraží směrem do Hamrníků jsou vhodné pozemky pro zahrádky, takže teď řešíme jak projekčně pracovat na vybudování zahrádkářské kolonie. Snažíme se město posouvat dál bez ohledu na čas a současnou situaci. Samozřejmě bereme v potaz finanční možnosti. Nesmím ale zapomenout na další investice jako je oprava vyhlášeného domu Chopin. Loni jsme začali a investice se vyšplhá na osmdesát milionů korun, dotace pokryje polovinu nákladů. Plánujeme ale i nové veřejné osvětlení v celém městě za patnáct milionů korun v první fázi,“ vysvětluje.

"Musím zaklepat na dřevo, protože i když nás covid nestál malé peníze, tak když to vyčíslím, za doby covidu jsme se snažili ulevovat našim nájemcům. Úlevy dosahovaly okolo dvaceti milionů korun. Usoudili jsme totiž, že nemá smysl dva až tři měsíce tahat z nájemců peníze, když by většina z nich musela vyhlásit bankrot. Město se dočasně vzdalo peněz, ale ovoce to nese, protože za celou dobu covidového marastu jsme dostali jen asi čtyři nebo pět výpovědí, ale jinak se lidé drží právě díky tomu, že jim město vychází vstříc. S válkou jsme ale nikdo v takovém měřítku nepočítal. Po době covidové, kdy jsme jako lázeňská města dostala zabrat tu máme další ekonomický zápřah. Věřím a doufám, že vládní kroky změní směr, abychom i tuto nelehkou situaci zvládli,“ dodává starosta.