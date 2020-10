Při minulých krajských volbách byla ze všech lídrů nejúspěšnější právě Jana Mračková Vildumetzová. Získala nejen nejvyšší počet preferenčních hlasů, ale také díky ní hnutí ANO před čtyřmi roky ve volbách zvítězilo, získalo třináct mandátů a post hejtmana.

Po čtyřech letech se do čela ANO postavil jako lídr právě Petr Kubis a i on dovedl hnutí ANO v letošních volbách k vítězství.

Jste s výsledkem spokojen?

Mám radost. Byla to vlastně má premiéra a bylo pro mě velmi důležité uspět.

Myslíte si, že vám podaří postavit funkční krajskou koalici? Přece jenom se do krajského zastupitelstva dostalo osm stran a hnutí, vyjednávat a hlavně se rychle domluvit proto nebude jednoduché.

Pevně věřím, že se to s pevnými nervy podaří.

Jak s odstupem hodnotíte volební kampaň?

Ta byla velmi zvláštní. Od rána do večera v práci, a těch problémů v této pandemické době nebylo málo a stále přibývají, a pak kampaň. Bylo to velmi náročné, zodpovědné a strašná zátěž. Jsem ale zklamaný z agresivních útoků některých dalších kandidátů, ale už je to za námi. Trošku jsem si oddychnul.

Jana Mračková Vildumetzová opět dokázala, že umí sbírat preferenční hlasy a lidí jí fandí. Získala přes tři tisíce preferenčních hlasů, zatímco vy téměř dva tisíce. Takže vás na kandidátce přeskočila. Nevadí vám to?

Vůbec ne. Ona je skvělá, byla hejtmankou tři roky, lidé ji znali a také se na ni mohli vždy spolehnout. Já jsem ve funkci hejtmana pár měsíců, je logické, že jí voliči znovu podpořili. A navíc jsme tým, takže její úspěch nám v těchto volbách hodně pomohl.