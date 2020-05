“Od dnešního dne bude zdravotnická záchranná služba opět směřovat pacienty do Chebu,” potvrdila Jitka Samáková, předsedkyně představenstva Karlovarské krajské nemocnice. Výjimku budou zatím tvořit pacienti, kteří vyžadují intenzivní péči. Ti budou zatím mířit do karlovarské nebo sokolovské nemocnice.

“Snažili jsme se nemocnici znovu otevřít v co nejkratším čase, ale v některých ohledech jsme limitování technicky. Poté, co se provedla dezinfekce všech objektů je totiž nutné nejen zajistit úklid jednotlivých oddělení, ale také postupně vyzkoušet veškeré přístrojové vybavení, zda je plně funkční,” řekla Samáková.

Od soboty je obnoven kompletní ambulantní provoz – interní, chirurgická, gynekologická a pediatrická ambulance. V plném provozu je lůžková péče na onkologii, v omezeném rozsahu zatím i lůžka na chirurgickém a interním oddělení. Vedení nemocnice předpokládá, že do pondělí by pak mělo zahájit činnost i lůžkové gynekologické a dětské oddělení.

Nemocnice bude schopna personálně zajistit provoz oddělení i bez pomoci. Plošné testování totiž nijak zásadně neoslabilo personální stavy. Z celkového počtu otestovaných 470 zaměstnanců nemocnice bylo pozitivních na Covid-19 pouze sedm osob. "Všichni zaměstnanci kteří nastupují do práce zpět mají negativní test. Zároveň budeme stále testovat i všechny pacienty, kteří budou do nemocnice přijímáni. Do doby, než bude potvrzena jejich negativita, budou umístěni na samostatných pokojích a znovu budou přetestováni po pěti dnech hospitalizace,” potvrdil ředitel chebské nemocnice Martin Krušina.

Chebská nemocnice byla dočasně uzavřena poté, co zde hygienici minulý týden zaznamenali skokově zvýšený výskyt koronaviru. Ten byl prokázán u několika zaměstnanců i pacientů. Veškerá pracoviště nemocnice byla následně plošně dezinfikována specialisty Hasičského záchranného sboru ČR a personál byl plošně podroben testování. Příčina infekce a okolnosti jejího rozšíření jsou v současné době v šetření.

Zásah, při kterém se musela řešit i další péče o téměř devět desítek pacientů, a převoz části z nich do okolních zdravotnických zařízení byl, ocenil i krajský hejtman Petr Kubis. V novodobé historii kraje se totiž ještě nikdy nestalo, že by bylo nutné v tak krátké době uzavřít celou nemocnici a následně ji stejně rychle uvést znovu do provozu.

“Zaměstnanci chebské nemocnice v tomto ohledu ukázali naprosto profesionální přístup a odvedli vynikající práci. Díky pomoci ostatních se jim situaci, se kterou jsme v regionu dosud neměli zkušenost, povedlo zvládnout. A všichni kdo k tomu přispěli si zaslouží velký obdiv,” dodal hejtman Kubis, který tak ocenil i činnost krajské koordinátorky intenzivní péče o pacienty s Covid–19 Dagmar Märzové, nebo podporu ze strany Armády ČR, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, Krajské hygienické stanice, nebo nemocnic v Karlových Varech, Sokolově a Ostrově i pomoc okolních krajů, které nabídly své kapacity pro hospitalizaci pacientů z Karlovarského kraje.