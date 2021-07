Cihlářství je pradávné starověké řemeslo. Hlináci těžili a připravovali speciální cihlářskou hlínu, cihláři jí pak takzvaně nabíjeli do forem a v cihelně vypalovali cihly. Zedníci z nich stavěli domy, ale také chrámy či hradby.

Ruiny cihlářské pece ve video příběhu

Zdroj: Youtube

O někdejší cihelně u Svaté Kateřiny vypráví průvodce z nedalekého hradu Přimdy Josef Rídl. „V osmnáctém století zde našli příhodnou jílovitou hlínu na výrobu cihel. Majitelé panství se rozhodli zde postavit pec na pálení cihel,“ říká Rídl a ukazuje do okolí. „Zde si můžeme představit desítky, možná stovky chlapů, kopáčů s lopatou a krumpáčem, jak přes léto kopou hlínu. Přes zimu ji nechali vymrznout a na jaře hlínu pěchovali do dřevěných forem. Cihly pak nechali vyskládané několik týdnů vyschnout. Vysušené vyskládali do dvacet metrů vysoké pece. Dole zapálili oheň a až několik týdnů vypalovali. Pak dole otevřeli dvířka a studeným proudícím vzduchem rozpálené cihly ochlazovali. Cihly pak rozváželi na různé stavby i do nedalekého Frauenthálu a byli to cihly kvalitní…“