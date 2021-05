Karlovarský rodák Lukáš Motl se natolik zajímá o historii lázeňského města, že vloni založil facebookovou skupinu Naše Vary, která v současné době sdružuje už pět tisíc členů. Lidé tam zveřejňují především historické snímky Karlových Varů. Jeho velkým koníčkem je i bádání po zajímavých opuštěných objektech na Karlovarsku - takzvaný urbex. Jeho poslední návštěva směřovala i do domu, který roky obýval belgický bezdomovec známý jako Bob se svou smečkou psů. Deník před několika týdny informoval, že tento kontroverzní muž žijící na pokraji společnosti, kterého část obyvatelstva litovala a druhá odsuzovala za jeho nemístné chování způsobeném alkoholem, přišel kvůli mrazu o nohy a vrátil se zpět do své vlasti.

"Když jsem se dočetl, jaký byl jeho osud, příběh jsem sdílel na naší facebookové skupině, kde jsem se následně dozvěděl, kde žil. Článek měl ve skupině obrovský dosah. Osobně jsem Boba poznal hned tu první noc, kdy se nad ránem objevil v Karlových Varech. Dal jsem mu tenkrát řízek, půlku snědl a druhou dal svým psům," vypráví Karlovarák. To se psal rok 2015, kdy sem Belgičan přicestoval ze Slovenska se smečkou psů s plánem dělat na školách jako mašér osvětu. "Tu první noc jsem ho vyfotil. Díky autentické fotce se teď ví, s kolika psy vlastně do města tenkrát přijel. Říkal, že tu zůstane jen chvilku. Jedna jeho fena čekala štěňata a on tady chtěl setrvat jen do doby, než porodí," pokračuje.

Životní peripetie Belgičana však nabraly jiný směr a on se nakonec v Karlových Varech usídlil nadobro. Azyl našel v opuštěné hájence za Karlovými Vary směrem na Kyselku. "Zajímám se o historii města a tohle stálo za průzkum. Prolézání starých objektů neboli urbex beru jako dobrodružství, na která s sebou beru i svého syna. Ten to patrně zdědil po mně, a tak se mě každou chvíli ptá: Táto, kdy už zase půjdeme objevovat nějaký starý dům. Tak jsme se tedy vydali po stopách Boba a navštívili jsme dům, kde roky bydlel," říká badatel.

Domov Belgičana našli asi dva kilometry za Karlovými Vary ve stráni. Hned poznali, že dům obýval někdo, kdo k němu neměl příliš kladný vztah. "Když se k němu blížíte, vidíte kolem strašný nepořádek. Všude odpadky, z nichž je jasné, že jde o aktuálně dotažené věci převážně z popelnic. V domě je několik místností, z nichž mnoho značně utrpělo tím, že tam Belgičan bydlel. Vevnitř si udělal otevřené ohniště. Aby měl čím topit, pravděpodobně vyrval i část podlahy. Zdi jsou očouzené od sazí. Všude jsou psí bobky. V přízemí visely různé bundy, a my nevěděli, zda hájenka nemá již nové nájemníky, ale to byla součást jeho šatníku," svěřuje se Lukáš Motl. "Když jsme se šli podívat do sklepa, můj syn mi raději skočil na záda. Tady jsme našli ten jeho starý vozík, s nímž tehdy do města přijel, což je takové symbolické a vlastně smutné."

V opuštěném objektu toho našli po Belgičanovi opravdu hodně. Podle badatele tak je jasné, že místo musel opustit velmi narychlo. "Našel jsem tu dokonce část jeho známého deníku, ale i očkovací průkazy jeho psů. Jak se nakonec ukázalo, bylo dobře, že se našly, protože je potřebovali v psím útulku, kde jeho psi skončili. Ostatní věci jsme zanechali vlastnímu osudu," poznamenává nadšenec.

Říká, že během let změnil na bezdomovce názor. Ze začátku mu sám nabídl pomocnou ruku. Jenomže chování muže se kvůli alkoholu v poslední době rapidně změnilo, choval se někdy i agresivně. Své by o tom mohli vyprávět strážníci, které zaměstnával téměř každou noc kvůli svým eskapádám především v Dolních Drahovicích. Místní o tom vědí také své. "Tento muž dokázal vyvolat velké kontroverze - lidé ho litovali i kvůli psům, druzí k němu cítili odpor kvůli jeho chování. A dům, v němž bydlel, zanechal v naprosté spoušti. Byl to celkem smutný pohled, co s ním dokázal udělat. Proto by mě i zajímalo, co na to říkají vlastníci hájenky, která před jeho nástupem musela být v relativně dobrém stavu, i když byla opuštěná," dodává Karlovarák.

Dům vlastní Zimfira Poláčková, kterou redakce Deníku navštívila. "O dům se stará můj syn, který ale momentálně není v Čechách. Víme o tom, že tam muž přebýval. Syn mu dal párkrát nějaké peníze i jídlo, protože mu ho bylo líto. Brali jsme to tak, že nám vlastně dům hlídá. Nic tam nepodpálil a my ho tam nechali," uzavírá Zimfira Poláčková s tím, že dům chce syn opravit.

Po odjezdu bezdomovce Boba zpět do Belgie skončili psi v útulku u Martina Čermáka, který ho spravuje. Ten s mašerém také dost zažil. Opakovaně se totiž staral o psy, když Belgičana odvezli strážníci na záchytnou stanici. "Byli u mě každou chvilku. Byl jsem dokonce i v tom opuštěném domě, kde živořil. Žil tam společně se psy v hrozných podmínkách. Ti nakonec doplatili na jeho chování, kdy byl pod vlivem alkoholu hodně agresivní. Někteří z nich byli značně bojácní a i sami agresivní, řadě z nich se poté, co se dostali k nám, už ale podařilo aklimatizovat," vyprávěl v dubnu správce útulku. Belgičan musel před svým odjezdem z České republiky učinit zásadní rozhodnutí - vzdát se svých psů, kdy policistům podepsal souhlas, že je v Karlových Varech ponechá. Jeho smečka se během let měnila. Z kříženců husky s vlčákem nakonec zůstalo pět dospělých a několik štěňat, všichni putovali do útulku.