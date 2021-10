Karlovarský kraj zatím odolává náporu čtvrté koronavirové vlny, i když i zde počty nakažených a hospitalizovaných neustále rostou. V kraji je ale zásadní rozdíl mezi jednotlivými okresy. Dříve nejhůře zasažené Chebsko má podle statistik hygienické stanice k 25. říjnu jen 44 nakažených, Sokolovsko 35 a naopak na Karlovarsku je nyní 249 pozitivně testovaných. Že za tento vysoký nesoulad může fakt, že si Chebsko prošlo po Vánocích covidovým peklem, potvrdil primář chebské interny Stanislav Adamec. "Nevím, jak je to s očkováním v jednotlivých okresech, ale tento vysoký rozdíl vidím v tom, že obyvatelé Chebska se zkrátka promořili v povánoční vlně," konstatoval primář chebské interny.

Jak doplnil karlovarský hejtman Petr Kulhánek, i když čísla mezi jednotlivými okresy vykazují značný nepoměr, na Karlovarsku nejsou evidována žádná významná ohniska. "Zaplaťpánbůh je na tom náš kraj oproti jiným regionům relativně dobře. Denní záchyty se pohybují kolem třiceti, což je o mnoho méně než stovka, kterou mají v jiných krajích. Jde o jednotky případů, žádné klastry v kraji neregistrujeme. Jedná se například o záchyty na školách a na doporučení lékaře," reagoval karlovarský hejtman.

Okresním číslům podle nakažených odpovídají i počty hospitalizovaných v nemocnicích. Zatímco v Sokolově a Chebu není žádný pozitivní, v karlovarské nemocnici je aktuálně 14 covidových pacientů. Nemocnice hospitalizovala s koronavirem i dvě miminka. "Dnes už se léčí doma. Obě miminka byla u nás proto, že byla tak malá. Měla bezpříznakový lehčí průběh," vysvětlila v úterý 26. října mluvčí Karlovarské krajské nemocnice (KKN) Markéta Singerová.

Zatímco 13 pacientů má lehčí a střední průběh onemocnění, jeden je v těžkém stavu. "Z pohledu statistik je evidentní, že očkování je potřeba. Z těch 14 pacientů není 12 naočkováno. Očkování přitom zamezí závažnému covidovému stavu," upozornila mluvčí KKN s tím, že mezi hospitalizovanými je mnoho velmi starých lidí. Jde třeba i o ročníky 1926, 1928, a právě tito pacienti se očkovat nedali.

"I když počty hospitalizovaných rostou, stále to kapacitně zvládáme, a to jak personálně, tak prostorově. Místa na lůžkách stále máme. Pokud by docházela, nebudeme pacienty transportovat jinam, ale využijeme pro covidové pacienty další oddělení tak jako v minulosti. První by přišlo na řadu plicní," dodala Singerová.

V současné době je kvůli covidu v karanténě 160 žáků karlovarských základních škol ze 17 tříd. "Nejvíce z nich připadá na Základní školu a základní uměleckou školu ve Šmeralově ulici, kde skončili v karanténě žáci hned ze 7 tříd. Po čtyřech třídách hlásí karanténu škola na Konečné a také škola jazyků v Libušině ulici," uzavřela mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá.