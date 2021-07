Ze západních Čech i dalších míst se do Chodové Plané v sobotu sjeli majitelé se svými stařičkými automobilovými veterány. Na nádvoří rodinného pivovaru Chodovar se totiž konal další ze srazů historických vozidel, který pořádá Veteran Car Club Mariánské Lázně.

Ze západních Čech i dalších míst se do Chodové Plané v sobotu sjeli majitelé se svými stařičkými automobilovými veterány. | Foto: Deník/Antonín Hříbal

Sraz je zařazen do soutěže o Pohár Autoklubu České republiky. Po dopolední prohlídce a přihlášení vyrazili řidiči na trasu kolem lázeňského města až do Bečova nad Teplou a přes malebné prostředí Kladské a Lázní Kynžvart zpět do Chodové Plané.