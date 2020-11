Každá nehoda je smutnou událostí, některé ale udivují svým průběhem a tím, kde a jak svou cestu skončila bourající vozidla.

Traktory na boku

Traktory většinou jezdí pomalu. I tak se ale stane, že skončí na boku i s nákladem, jako v Chodové Plané, Maršových Chodech, Hošťce nebo v Klatovech.

Zdroj: Deník / Jiří Kohout

Vozidla v nočním klubu i domově pro seniory

Do chebského night klubu najela sedmadvacetiletá řidička se svým Mercedesem. Žena nezvládla řízení a narazila do budovy nočního klubu. Osobní auto vjelo do domu seniorů Panorama v Tachově. Řidič prolétl dvoje dveře a zastavil až na chodbě.

Zdroj: Deník

Zvěř na silnici

Na vozovku se občas dostanou i velká zvířata. Kromě jelenů a divočáků to mohu být i býci a buvoli.

Zdroj: Deník

Nezbývá než všem účastníkům silničního provozu popřát v mlhavých listopadových dnech šťastnou cestu bez nehod a na kuriózní bouračky ze západočeských silnic se podívejte v galerii u článku.