Je kolem půl jedné v noci z pátku na sobotu 7. srpna a několik policistů s karlovarskými strážníky vyráží na obchůzku problémového centra města. Poslední dva roky si lidé, kteří bydlí kolem ulic Jaltské a Davida Bechera v blízkosti pasáže směřující na pěší zónu, stěžují na podniky, kvůli nimž je tam o víkendových nocích rušno. Situace se výrazně zhoršila po rozvolnění před letošními prázdninami. Vedení radnice tak dokonce uvažuje, že činnost podniků v této lokalitě omezí speciální vyhláškou. Na místě dochází i ke rvačkám, a tak se policie se strážníky dohodli na společném monitoringu. "Jezdíme tam v součinnosti několikrát za noc. Nejhorší situace tu bývá kolem druhé hodiny," říká zástupce velitele městské policie Jan Trojáček.

Hlídkující policisté a strážníci s jeho slovy souhlasí. "A pak tu bývají problémy, když podniky zavírají, to je kolem páté hodiny ráno. Po půlnoci je ještě celkem klid," konstatují přímo v terénu. V dané lokalitě je totiž velká koncentrace nočních barů. Lidé vycházejí ven, aby si zakouřili, přičemž jednotlivé podniky střídají.

Jedna parta hlídky se schází na problematické ulice Davida Bechera, druhá nechává svá vozidla zaparkovaná na pěší zóně. Dva strážníci a dva policisté vyrážejí směr Jaltská. Všude jsou lidé. Je tu poměrně velký hluk, jak se štamgasti venku na ulici spolu baví. Nikde ale žádné konflikty. Policisti jdou kolem skupinky mladých lidí, kteří směrem na jejich adresu jízlivě pronášejí: "Baví Vás to? Baví?"

Hlídka jde poklidně dál a prochází kolem několika menších hloučků rozveselených lidí v Jaltské, až dojde i k početnější skupince před podnikem Molly (dřívější Propaganda). Je evidentní, že hlídce tento monitoring není právě příjemný. Není divu - někteří štamgasti by totiž svými pohledy mohli rovnou zabíjet. Policisté udělají kolečko a mohou si oddechnout, že tentokrát nemuseli nic řešit. "Ano, občas tu jsou konflikty. Ale nejde jen o to. Nedivíme se, že to lidem, kteří tu bydlí, vadí. Už jen to, jak se lidé venku baví, je hodně hlučné," poznamenává hlídka.

Na zmíněné křižovatce je venku kolem stovky lidí. Z barů se ozývá muzika, která se ulicemi rozléhá. A zákazníci jsou spokojeni. Zřejmě ještě netuší, že radnice chce provoz těchto podniků omezit zkrácením otevírací doby do 23. hodin. Vedení města před třemi týdny upozornilo provozovatele podniků, že pokud se situace nezklidní, tento krok udělá. Podnikatelům se to pochopitelně nelíbí, Deník už o tom informoval. "Že by se stav od té doby zlepšil? To vůbec," konstatuje jeden z hlídkujících strážníků.

Například provozovatel Molly Timmy Nghuyn ale argumentuje, že jsou města, kde činnost takových podniků podporují. Typickou je Stodolní ulice v Ostrově. "To je. Vypadá to tady tak trochu jako ve Stodolní. Jenomže tohle je centrum města. A tady je provoz takovýchto podniků prostě problém," dodává noční hlídka.

Rušno je v té době také na pěší zóně. Ty tam jsou doby, kdy bylo centru města liduprázdné. Život se sem vrátil i díky Kulturnímu létu, které má svou produkce před hotelem Thermal až do půlnoci.