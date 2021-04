Už na parkovišti bylo jasné, že nápad vyrazit za modely známých českých památek mělo mnoho dalších. „Nečekala jsem, že tady bude tolik lidí,“ řekla řidička, která zaparkovala svůj vůz nedaleko brány. Stejně jako mnozí další i ona si musela vystát frontu tak, aby v parku byl jen povolený počet návštěvníků.

„Bylo načase, aby otevřeli tyto venkovní prostory,“ řekl Petr Šmejkal z Chebu, který přijel do Mariánských Lázní s malým synem. Tomáška nejvíce zaujaly ryby v rybníčku a samozřejmě živé miniatury, koníci plemene American Miniature Horse. „Jsou krásné,“ zhodnotil chlapec. „Moc se mi líbí, jak běhají v ohradě. Chtěl bych si je pohladit, ale to nejde.“

S rodinou do Mariánských Lázní dorazila i Anna Fleková ze Sokolova. „Dlouho jsme se do Mariánských Lázní chystali, ale nejdříve nebyl čas, pak zavřeli, takže jsme mohli vyrazit až teď. Mám to tady moc ráda - chvíli jste v Kynžvartě, pak v Plzni, pak v jižních Čechách. Navíc vždycky obdivuji, jak může někdo vytvořit něco tak krásného.“

Park Boheminium mohl po pauze otevřít 12. dubna. „Během nekonečné pauzy byl ideální čas na renovace a rozvoj,“ uvedl spolumajitel parku Boheminium Tomáš Slifka. „ Největší prostor jsme věnovali opravám miniatur, které jsme nakoupili od města Mariánské Lázně. Také výroba běžela po celou dobu téměř bez omezení, a tak můžeme představit i nové modely. Hlavním lákadlem pro letošní sezonu bude největší česká jízdárna ve Světcích u Tachova. Soustředili jsme se také na opravy příslušenství přímo v areálu – lavičky, koše nebo cesty. Vše září novotou a je perfektně připraveno na sezonní nápor.“

Dalším velkým tahákem bude příjezd dalšího miniaturního koníka. „Jedním z chybějících zbarvení, které jsme v našem stádě postrádali, bylo appaloosa. Nechtěli jsme naše návštěvníky ošidit, a tak jsme se rozhodli doplnit naši bandu o ještě jednu koňskou maminku. A s největší pravděpodobností je opět březí, takže ti, kteří loni nestihli naši Sofinku, budou mít možnost vidět malinké hříbátko i letos,“ doplňuje Slifka. Park Boheminium nabízí poprvé stánek se suvenýry uvnitř areálu, s úplně novou kolekcí sortimentu. Rozšíří se také nabídka jídla a pití i počet míst k sezení.