Už podruhé zorganizovalo město Karlovy Vary ve spolupráci s KV Arenou a rádiem Evropa 2 tento pátek ojedinělou party pro maturanty karlovarských středních škol nazvanou Maturáles.

Maturáles v Karlových Varech | Video: Deník/Jana Kopecká

Nápad na pořádání akce se zrodil při loňské pandemii, kdy absolventi přišli kvůli opatřením o tradiční loučení se studiem. Vloni se Maturáles konal až v září, a to na parkovišti před KV Arenou a v míčové hale. Letos byla poskytnuta maturantům celá hlavní hala. Účast ale byla velmi nízká, akce se účastnilo jen několik desítek studentů, a to i přesto, že účinkující byli poměrně atraktivní (Vojtaano, Lipo, DJ’ové Evropy 2 Petr Říbal a Ondřej Urbana) a dělali vše pro to, aby si party absolventi jaksepatří užili.