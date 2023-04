Program slavností začíná už tradičním pálením čarodějnic na Sokolském vrchu.

Opravdu nevšední číslo připadá na letošní zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech, které se blíží. Jde totiž o 666. ročník. Letošní slavnosti připadají na první květnový víkend, tedy na termín 5. až 7. května. Loňské zahájení bylo mimořádné nejen kvůli předchozí covidové pauze, ale také kvůli odhalení sochy Karla IV. na koni na Divadelním náměstí, která si našla své zastánce i odpůrce.

Ani letos nepřijdou Karlovaráci a návštěvníci města o tradiční části slavností, k nimž už klasicky patří žehnání pramenům, průvod zakladatele města Karla IV. a jeho početné družiny, řemeslný jarmark. V programu, který začíná už 30. dubna pálením čarodějnic na Sokolském vrchu, mysleli pořadatelé i na tanec, divadlo a hudbu všech žánrů. Novinkou jsou Jarní porcelánové slavnosti, které se mimořádně konají před Grandhotelem Ambassador Národní dům, či hraná prohlídka města v podání Pouličního divadla Viktora Braunreitera nazvaná Varandy. Hotel Thermal pořádá navíc první ročník festivalu Beer&Grill Fest.

Do slavnostního zahájení je zakomponováno široké území města, od Císařských lázních, odkud vyjde v sobotu 6. května historický průvod a jehož cíl je ve Smetanových sadech, přes Becherovu vilu, Zámeckou věž, chrám Máří Magdalény, Mlýnskou a tržní kolonádu, až po Dvořákovy a Smetanovy sady, prostranství před Thermalem a třídu T. G. Masaryka.

"Slavnostního žehnání pramenům se letos ujme papežský nuncius arcibiskup Jude Thaddeus Okolo. Velkolepý a oblíbený průvod družiny zakladatele města Karla IV. ztvární soubor Rytíři Koruny České. Ve Smetanových sadech se uskuteční řemeslný jarmark s dětskými dílnami. Na podiu v parku vystoupí mimo jiných Janek Ledecký, skupiny No Name a Verona. Otevřená bude Zámecká věž, kde pokračuje interaktivní výstava UNESCO, na Mlýnské kolonádě odehraje koncert Karlovarský symfonický orchestr, v ulicích města budou k vidění historické kostýmy, které vynese oblíbený Spolek panstva na tvrzi Žíželeves," informuje mluvčí magistrátu Helena Kyselá.

I když zahájení sezóny začíná už za 14 dní, ulice lázeňského území zatím davy turistů nezaplňují. Může za to i poněkud chladné počasí. Restauratéři se předhánějí s předzahrádkami, ty ale zatím zejí spíše prázdnotou. Kvůli covidu a válce na Ukrajině přišlo město o tradiční klientelu posledních let, a to Rusy. Přesto je ale ruština v ulicích slyšet, protože do města přijíždějí němečtí Rusové, na které Karlovy Vary cílily i jednu ze svých propagačních kampaní. Vedle ruštiny dominuje v lázeňském území italština.

„Karlovy Vary už dávno nejsou sezónními lázněmi, za léčbou a odpočinkem k nám jezdí hosté po celý rok. Zahájení lázeňské sezóny ale má pro město velkou symboliku. Je oslavou jedinečného přírodního bohatství a historie, tedy hlavních atributů věhlasu města, prosperity lázeňství, cestovního ruchu a všech navazujících oborů. A ty, po citelných dopadech událostí posledních let spojených s covidem a válkou na Ukrajině, potřebují jakýkoliv impuls, který pomůže k oslovení nové klientely. Program Zahájení lázeňské sezóny je koncipován tak, aby zaujal i obyvatele města a jeho nejbližšího okolí a českou klientelu obecně. O tu zahraniční usilujeme kampaněmi infocentra města a také aktivitami v rámci našeho členství ve skupině Slavných lázeňských měst Evropy zapsané na Seznamu UNESCO,“ komentovala chystané slavnosti primátorka města Karlovy Vary Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).