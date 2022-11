Po třech letech začal v Karlových Varech opět advent bez epidemických opatřeních a s ním byly v sobotu zahájeny také Vánoční trhy na Mlýnské kolonádě. Poslední dva roky byly totiž covidové, trhy byly bez kulturního programu a lidé na nich nesměli ani konzumovat zakoupené klobásy či svařené víno. To vše je, zdá se, minulostí. Karlovarské vánoční trhy nabídnou letos i jednu novinku, a to zvoničku přímo na Mlýnském nábřeží. Ta se má po Novém roce přestěhovat před Myslivnu v lázeňských lesích.

Karlovaráci přišli o střechu nad hlavou. Díky řemeslníkům ji budou mít do Vánoc

Zatímco na dva poslední ročníky doléhala covidová pandemie, letos naopak přišla finanční krize, ta ale není na výzdobě lázeňské části města či náladě návštěvníků příliš znát. A ceny jsou navíc standardní. To potvrzují nejen samotní Karlovaráci, ale i trhovci. "Návštěvu vánočních trhů bereme už jako rodinnou tradici. Těšili jsme se na klobásu, trdelník i svařené víno. Ceny jsou slušné. Určitě se sem ještě minimálně jednou vydáme, určitě to bude na Mikuláše," svěřili se Karlovaráci Jitka Hladíková s Martinem Paternou, kteří na trhy přišli se svou tříletou dcerkou Valérii.

Zájem lidí, a to nejen z Karlových Varů, ale i z Německa, byl během prvního dne opravdu velký. Díky tomu mohli být spokojení i samotní trhovci. "Na první den je to hodně slušné. Atmosféra karlovarských vánočních trhů je úžasná, konají se na pěkném místě," konstatoval Luboš Poláček, který do lázeňského města přijel poprvé z moravského Bzence a přivezl s sebou zásoby vína ze svého vinařství. "Nabízíme tu vlastní víno, a to nejen v lahvích, ale také rozlévané. V sortimentu máme červené í bílé svařené víno, horký Aperol spritz, ovocný alkoholický i ovocný dětský punč. Svařák prodáváme za šedesát korun. Ceny, za které zboží nabízíme, jsou stejné jako před rokem," poznamenal vinař. Jak redakce Deníku zjistila, šedesát korun za svařené víno je na vánočních trzích běžná cena.

U Staré Vody se srazilo nákladní auto s dodávkou, oba řidiči při nehodě zemřeli

Trhy budou zpestřeny kulturním programem, který bude vždy o víkendech pestřejší. Ještě v sobotu tu karlovarská firma Tesai dokončovala stavbu zvoničky - dřevěného altánu. "Objednaly si ji u nás Lázeňské lesy. Symbolizuje nejen advent, ale má prvky i moderní architektury. Místo čtvrtého sloupu bude totiž samotná zvonička," vysvětloval na místě majitel firmy Roman Klouček.