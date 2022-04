"Do současné doby nebylo bohužel možné vytěžit přímé aktéry údajných incidentů, kteří odcestovali do Německa. Nicméně v daném šetření pokračujeme a cestou mezinárodní spolupráce jsme kolegům do Německa odeslali žádost s cílem získat informace od přímých aktérů. Provedeným šetřením se tedy informace zjištěné z veřejných zdrojů nepodařilo dosud potvrdit," uvádí mluvčí policie Kateřina Pešková.

Jak Deník informoval, do ubytovny, kde ještě před válkou bydleli Ukrajinci, kteří v Božičanech už delší dobu žijí, se nastěhovalo na začátku března 44 dětí a 15 žen. Šlo o romské Ukrajince. Mnoho obyvatel obce se ihned zapojilo do pomoci, nakoupilo základní potřeby, darovalo jim oblečení, vybavení pro miminka i hračky. Většina uprchlíků ovšem Božičany ještě během března opustila, část putovala dále do německého Mnichova, část na Moravu. Podle romského aktivisty Petra Ščuky se tak stalo kvůli rasismu, který v Božičanech převládal, kdy dokonce měli místní uprchlíky napadnout. Na facebooku se kolem toho strhla bouřlivá diskuse a Božičanští si tak vysloužili nálepku nenávistných rasistů. Místní včetně starosty Miloše Kameše to ale naprosto odmítli. "Chtěli jsme jim pomoci, ale obrátilo se to proti nám," říká starosta Miloš Kameš.

Jak dodává, z více než padesátičlenné této skupiny uprchlíků v Božičanech nezůstal ani jeden. "Všichni odešli, někteří do Německa, část na Moravu, pět z nich se přestěhovalo jinam na Karlovarsko. Byli zařazeni do speciálního programu. Mrzí mě, co se kolem jejich pobytu u nás odehrálo. V ubytovně nyní pobývají neromští uprchlíci," reaguje starosta Božičan.

Na území Karlovarského kraje je podle mluvčí krajského úřadu Jany Pavlíkové v současné době 85 Romů z Ukrajiny. Vzhledem k citlivosti této problematiky a i kvůli tomu, že ne vždy jejich ubytování v daném místě lidé vítají, nebude redakce zveřejňovat konkrétní místa, kde se právě nacházejí.