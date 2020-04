V tu chvíli ještě netušil, že se poklidná cesta změní v dramatickou záchranu života. Na silnici I/6 poblíž Verušiček totiž došlo k dopravní nehodě, při které se osobní automobil převrátil na střechu a skončil mimo vozovku. Po chvíli navíc vozidlo začalo hořet.

„Už z dálky jsem viděl stoupající kouř. Přidal jsem plyn a dojel jsem až k havarovanému autu. Rychle jsem k němu běžel a v tu dobu už u něj byla žena s dalším mužem, kteří se snažili zraněného řidiče dostat ven z vozidla a co nejdál od něj. Okamžitě jsem jim začal pomáhat a muže jsme dokázali vytáhnout. Určitě nám pomohlo, že se dokázal sám odpoutat a otevřít si dveře,“ sdělil policista prap. Jan Bílek, kterému bylo okamžitě jasné, že musí všichni od havarovaného vozidla co nejrychleji pryč. „Řekl nám, že automobil má na plyn, takže mi bylo jasné, že může dojít k výbuchu. Několik menších výbuchů jsme navíc slyšeli, když jsme ho vytahovali. Společnými silami se nám podařilo muže odtáhnout do bezpečné vzdálenosti, tedy několik desítek metrů od vozidla, které bylo v plamenech,“ pokračoval policista.

Po dvou, třech minutách došlo opravdu k výbuchu havarovaného automobilu a následně k jeho rozsáhlému požáru. „Zraněnému muži jsem poté poskytl první pomoc. Po chvíli si ho převzal pracovník ze záchranky, který se na místo dostavil. Já jsem se poté ještě snažil řídit situaci na místě. Hlavně tedy, aby nikoho neohrozil požár. Pak se na místo dostavili hasiči a kolegové policisté,“ doplnil.

Policista prap. Jan Bílek, který u policie slouží šest let, se do složitých situací dostal již několikrát, ale podobně stresující zažil poprvé. „Musím říct, že něco podobného jsem ještě opravdu nezažil. Stalo se mi poprvé, že auto začalo ihned po nárazu hořet a nebyl tedy čas na nějaké velké přemýšlení a plánování. Museli jsme rychle jednat, muže vytáhnout a zachránit. Opravdu to byla hodně stresující situace. Naštěstí se nám to podařilo a jsem za to nesmírně rád. Stačila chvíle a muž by v autě nejspíše uhořel,“ pokračoval policista, který zároveň ocenil dvojici, která neváhala a muži se bleskově vydala na pomoc. „Odvedli obrovský kus výborné práce. Před nimi musím smeknout klobouk, protože v těchto situacích to mají obyčejní lidé ještě o něco těžší, než my policisté,“ uzavřel prap. Jan Bílek.

Jeho čin ocenil také plk. Mgr. Petr Macháček, ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. „Jsem velice rád, že máme ve svých řadách policisty, kteří jsou policisty i ve svém osobním volnu. Jen díky pohotové reakci našeho kolegy nepřibyla další oběť dopravní nehody,“ uvedl krajský ředitel.