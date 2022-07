„Naštěstí mám alespoň částečně příznivé zprávy. Sice i město v příštím roce zaplatí za elektřinu podstatně více než v minulosti, ale podařilo se nám ji nakoupit poměrně výhodně,“ sděluje starosta Jalovec s tím, že se ještě v roce 2021 platila v průměru za silovou elektřinu bez distribučních poplatků a bez DPH částka přibližně 1200 korun za jednu megawatthodinu. „V letošním roce už je to asi 3200 korun, ale i tak je to cena stále ještě příznivá,“ vysvětluje.

Město na příští rok nakoupilo silovou elektřinu v průměru za 5500 korun. „V současné době se ceny na burze pohybují někde kolem 8000 až 9000 korun za jednu megawatthodinu. Nárůst je to opravdu dramatický. Na příští rok má město elektřinu zajištěnou a v tuto chvíli máme také představu, jaký dopad to na rozpočet města bude mít,“ uvádí.

Cheb si kvůli navyšování poplatků za energie připlatí o pět až šest milionů více, proto chystá úsporná opatření. „Nejrychleji můžeme na tuto situaci zareagovat v oblasti osvětlení. V běhu je obrovský projekt na celkovou renovaci městského veřejného osvětlení. V příštích třech letech by tento projekt měl ušetřit městu až šedesát procent elektrické energie, a tím miliony korun ročně. Stejně tak v průběhu prázdnin se skoro za jeden a půl milionu korun kompletně vymění osvětlení ve sportovní hale, které umožní nové možnosti jejího efektivnějšího využití a výrazně sníží spotřebu energie. Stejně tak by mělo dojít k výměně současného osvětlení v tělocvičně 5. základní školy, i to této příspěvkové organizaci částečně pomůže, bude to navíc spojeno i s úsporou tepla“ říká Jalovec.

Uvědomuje si, že situace je tíživá pro většinu občanů. „Chtěl bych ale připomenut, že město stále drží strategii o zásadním nezvyšování poplatků, které Cheb inkasuje od svých obyvatel. Chceme přispět k tomu, aby tato nelehká situace byla pro ně alespoň trochu únosnější. I proto hodláme i nadále nezvyšovat ceny nájmů bytů i nebytových prostor, nájmů zahrádek, poplatků za odpad, psa, vstupného pro veřejnost na městská sportoviště a tak dále. Bude to určitě platit po celý letošní rok,“ uzavírá Antonín Jalovec.