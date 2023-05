Přestěhování Porcelánových slavností, které jsou už roky tradiční součástí zahájení karlovarské lázeňské sezóny, z prostranství před Grandhotelem Pupp na pěší zónu před Grandhotel Ambassador Národní dům evidentně prospělo.

Porcelánové slavnosti ožily. Přestěhování před Národní dům jim prospělo | Video: Kopecká Jana

Akce se koná dvakrát do roka, a to právě při zahájení sezóny a pak v září. Na pěší zóně v Zeyerově ulici měla premiéru vloni v září. A jak se shodují prodavačky i podnikatelé z okolí, přestěhování právě na toto místo má velkou výhodu. Grandhotel Pupp byl totiž pro mnohé zákazníky poněkud z ruky, i sem si ale našli cestu řadoví nakupující, kteří mnohdy ale jen sekundovali návštěvníkům města. Zeyerova ulice má ale strategickou polohu, protože tudy denně projdou tisícovky lidí proudící od dopravního terminálu Městská tržnice a nebo k němu, a tak není divu, že se to odrazilo i na tržbách prodejců porcelánu.

„Toto místo je rozhodně lepší než před Puppem. Projde tudy daleko více lidí. Zboží, které se tu prodává, je přitom určeno pro běžné občany. Takže to má velký smysl,“ konstatovala jedna z prodávajících porcelánky Thun 1794. „Současná poloha s tou předchozí se nedá vůbec srovnávat. A nejde jen o počet zákazníků, což se pochopitelně projevuje na tržbách, ale mnohem lepší je i zavážka zboží,“ komentovala Barbora Břízová z porcelánky G. Benedikt. Místní stánek například nabízel hrnky od 10 do 250 korun, největší zájem byl samozřejmě o ty nejlevnější. Porcelánové slavnosti oživily pěší zónu i kulturně. Součástí akce je živá muzika, díky níž postávali u Národního domu lidé. Zaplnily se i předzahrádky místních restaurací.

Ďáblovo číslo v lázeňské sezóně se nelíbilo. Na chvíli bylo změněno