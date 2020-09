Zastupitelé Karlových Varů schválili minulý týden novou vyhlášku o takzvaném buskingu neboli pouličním umění. Důvodem bylo, jak vysvětlila primátorka Andrea Pfeffer Ferklová, aby nedocházelo k rušení obyvatel města, zaměstnanců, ale i návštěvníků dlouhodobými jednostrannými vystoupeními. Už teď byla stanovena místa, kde se pouliční produkce smí provozovat. Nyní k tomu novou vyhláškou přibyl i vymezený čas buskingu, ten byl omezen pouze na dobu mezi 10. až 18. hodinou.

Opoziční zastupitelé neměli s návrhem až takový problém. Vadilo jim především, že se jím nezabývala kulturní komise a že se s vyhláškou nemohla seznámit ani veřejnost. Právě to se nelíbí i pouličnímu umělci Maxi Kulelovi (dříve Michal Sadílek). „Mrzí mě, že tady nebyla žádná diskuse. Jestli chcete busking ve Varech, tak vyhlášku přepracujte,“ prohlásil na zastupitelstvu Kulel. Vyhláška byla schválená bez úprav, a proto se umělec rozhodl v pondělí 5. října uspořádat protestní stávku.

Primátorka upozornila, že pouliční umění nechce radnice ve městě zakázat. „Některé produkce sem ale opravdu nepatří,“ reagovala.

Vyhláška například zavádí, že provozovatelé buskingu nesmějí velikostně převyšovat běžného dospělého člověka.

I když nařízení hovoří o nových limitech na různé kostýmy, ať už zvířecí či filmové, podle právničky magistrátu Dany Sárové to neznamená, že by umělci nesměli v těchto převlecích vystupovat. „Kostýmy pouze nemohou být větší, než je dospělý člověk,“ vysvětlila Sárová.

Opoziční zastupitel Jindřich Čermák měl výhrady k omezení doby pro představení. „Byl jsem v srpnu ve Weimaru, kde v půl jedenácté v noci lidé na ulicích buskovali, bylo to fajn a nikoho to nepobuřovalo. A to je Weimar na seznamu UNESCO,“ uvedl Čermák. Pozastavil se i nad vymezením hudebních nástrojů. Podle nové vyhlášky totiž umělci nebudou moci hrát na bubny a používat zesilovače. „Buskeři přitom hodně používají papírové bubny či různá bonga, bubny, které jsou určitě méně hlučné než saxofon. Zákaz zesilovačů pak eliminuje používání elektrických kláves. Podle mě by bylo vhodnější dát do vyhlášky limity na výkon či hlasitost,“ dodal Čermák. Ani tyto podněty však nebyly do návrhu zahrnuty.