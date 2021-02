/KOMENTÁŘ/ Podomácku vyrobeným rouškám odzvonilo. To, čím se Česká republika proslavila před rokem, tedy šitím roušek, je passé. Vláda nařídila používat dvě jednorázové roušky nebo respirátor. Jen to je podle ní dostatečná záruka ochrany.

Jistě, ta je důležitá. Nikdo ale rodinám neřekl, kde na to mají brát. Už takhle se úspory rozkutálely a mnozí žijí z ruky do úst. Nyní budou mít výdaje navíc. Za respirátor dají lidé od patnácti do třiceti korun (ty levné mnohde už nejsou), roušky vyjdou v balení sta kusů na zhruba 150 korun. Žádné velké položky. Ale…