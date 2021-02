Jste přesvědčen o tom, že ústupek hejtmanů, který vládě umožnil prodloužení stavu nouze o čtrnáct dnů, je tou správnou cestou a řešením vzniklé situace?

V žádném případě nešlo o ústupek hejtmanů, ale o jedinou možnost zabránit katastrofě ve chvíli, kdy vláda dlouhodobě nezvládá boj s pandemií a výsledkem jsou přeplněné nemocnice na pokraji kolapsu. O správnosti nebo nesprávnosti bych nemluvil, šlo o jediné možné řešení, ovšem na přesně stanovenou dobu a za jasně daných podmínek. Toto řešení jako jediné nezvyšuje riziko šíření nákazy, umožňuje přípravu na návrat do škol od 1. března, dává možnost regulovaného otevření obchodů, služeb a sportovních i kulturních zařízení za přesně definovaných omezení.

Hejtmani si při této dohodě kladli několik podmínek, například okamžité schválení pandemického zákona či otevření škol od 1. března. Myslíte si, že je vláda a premiér Andrej Babiš dodrží?

Návrat maturitních ročníků a žáků 9. tříd do škol od 1. března je pro nás hlavní prioritou, ale musí jít ruku v ruce s testováním žáků a očkováním pedagogů. O pandemické legislativě se mělo diskutovat už dávno, ostatně parlamentní opozice na to opakovaně upozorňovala. A pevně věřím, že vláda domluvené podmínky s hejtmany, splní, jinak by se diskvalifikovala pro jakékoliv budoucí jednání a dohody.

Stále tvrdíte, že nouzový stav není klíčem k tomu, aby vše fungovalo. Je to ze strany hejtmanů tedy jenom kompromis, aby vše dostalo jakýsi řád, který nyní veřejnost postrádá?

O prodloužení nouzového stavu jsme požádali skutečně jen s ohledem na stav obsazenosti intenzivní lůžkové péče a na situaci v nemocnicích, která je kritická. Ale odpovědnost za řešení pandemie stále zůstává na vládě. Denně vidím, jak lidé ztrácejí trpělivost a mají dost všech omezení a opatření, nemají od státu jednoznačné a srozumitelné informace, z jakých dat vycházejí jednotlivá opatření, proč jsou nutná. Kdybych sám nevěděl, jak se denně transportují pacienti s covidem v těžkém stavu mimo náš kraj, protože už pro ně zkrátka není místo, taky bych se asi těžko smiřoval s myšlenkou, že nouzový stav nemá konce.

Co říkáte na kritiku, že hejtmané promeškali příležitost být skutečnou autoritou, protože premiér s jejich pomocí obešel sněmovnu a nouzový stav prosadil?

Takovou kritiku vůbec nemohu brát vážně a může ji pronést jen člověk, který absolutně není obeznámen se situací v nemocnicích a v covidových centrech. Požádali jsme o prodloužení nouzového stavu proto, aby nedošlo ještě k větší hrůze, než je ta, kterou denně zažívá celá řada zdravotníků pečujících o pacienty v těžkém stavu nakažené koronavirem. A myslím, že hejtmani jsou skutečnou autoritou, protože si musí poradit se vším, s čím si zatím neporadil stát.

Lidé už jsou unavení až apatičtí. Jak byste je v této těžké době povzbudil?

Co víc mohu udělat, než je požádat, poprosit ještě o trpělivost, pochopení a o to, aby chránili své zdraví i zdraví všech ostatních. Trpělivě vysvětluji všem, proč jsme museli zvolit žádost o nouzový stav. Je třeba říci, že se společnost polarizovala a svou polemiku mi posílají jak lidé, kteří již svazující opatření nechtějí, tak ti, kteří se zlobí, že vůbec při současné situaci v nemocnicích můžeme uvažovat o otevření obchodů a služeb. Je v podstatě nemožné uspokojit obě skupiny se zcela protichůdnými požadavky, řídíme se výhradně racionální úvahou nad současným trendem nákazy a stupněm zatížení našich nemocnic. Musím na tomto místě opět znovu moc poděkovat všem zdravotníkům, záchranářům, hasičům, vojákům, starostům a dobrovolníkům i dalším, kteří nám pomáhají, za to, že to nevzdali a obětavě se starají o druhé.