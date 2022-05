Už jen pár dnů zbývá do zahájení opravy Bezručovy ulice v Karlových Varech, která slouží jako strategická spojka do lokality kolem ulice na Vyhlídce. Vedení města si je dobře vědomo, že to způsobí nemalé dopravní komplikace. Práce tady navíc mají trvat 30 týdnů. "Zakázku vyhrála firma Strabag, která má na realizaci třicet týdnů od podpisu smlouvy. Začít chceme co nejdříve," informoval náměstek primátorky Petr Bursík (ODS).