Právě v této době byl ale život sebrán tomu nejmenšímu, novorozenci, který byl v úterý ráno nalezen v Karlových Varech u řeky Ohře. Pohozené mezi psími výkaly, zabalené do deky, nedostalo miminko šanci prožít ani jedny Vánoce.

Počínání matky, ať k tomu měla jakékoliv důvody, je samozřejmě naprosto neomluvitelné. Všichni v této době prožíváme náročné období, kdekdo si sáhl na samotné dno, přesto jdeme dál. Jsou různé možnosti, jak vyřešit nechtěné či utajované těhotenství, to dítě ale za své zplození nemůže. Co by za uzlíček štěstí, který ležel pohozený u řeky, daly ženy, které se marně pokoušejí o to své? A že jich přibývá, není třeba připomínat. Pořídit si dítě hned na první pokus je totiž v tomto uspěchaném čase velkým darem a mnohdy i hotovým zázrakem. Bez asistované pomoci si dnes poradí stále méně párů. Snadnější to s početím přitom paradoxně mají nakonec ti, kteří si toho ani nedokáží vážit. Že si ovšem oni zpackali život, ještě neznamená, že ho mají právo brát někomu jinému. To nemá totiž nikdo z nás.

Jana Kopecká, šéfredaktorka Karlovarského deníku