Od vlakového nádraží v Chebu jsme se vydali na více než 7 km pěší trasu. Na začátku obce jsme míjeli zrekonstruovaný, ale stále nepřístupný původně románský hrad, přestavěný na zámek. Zde měl být podle legendy r. 1217 umučený blahoslavený Hroznata, probošt tepelského kláštera.

Stromovou alejí jsme vystoupali na samý vrchol loretského kopce. Toto místo si vybrali r. 1664 chebští jezuité ke stavbě poutního místa Maria Loreto a k obnovení mariánského kultu. Svému účelu sloužil až do r. 1951, kdy se prostor dostal do pohraničního pásma.

Areál Maria Loreto je otevřen široké veřejnosti. Pečuje o něj chebský Spolek Maria Loreto. Vstupné se nevybírá a dobrovolný finanční příspěvek návštěvníků slouží k údržbě a drobné opravě areálu. Komentované prohlídky jsou nahrazeny tištěnými cizojazyčnými informacemi. Přibližují vznik, slávu, násilný úpadek a obnovu objektu. O jeho záchranu se v letech 1992 -1994 zasloužil Ing. A. Hartl, rodák ze Starého Hroznatova, který po r. 1946 musel vysídlit do nedalekého Waldsassenu. Za svoji činnost o záchranu památky byl A. Hartl oceněn i samotným papežem Pavlem II.

close info Zdroj: Klub důchodců Slaměnka Sokolov zoom_in Cílem druhého červencového výletu sokolovské Slaměnky byl poutní areál Maria Loreto v Hrozňatově. Poutní místo Maria Loreto s barokní loretánskou kaplí, kostelem sv. Ducha, krytými klenutými chodbami, sakrální a obrazovou výzdobou je němým svědkem minulosti i současnosti. Meditační zahrada se sochami, Božím hrobem a zrekonstruovanými 11 kaplemi křížového zastavení dávají tomuto místu genus loci a mystický nádech. Stojí za to se sem vracet.

Silný hlas zvonu v pravé poledne nás přiměl k tomu, abychom již pomýšleli na návrat. K občerstvení a odpočinku před zpáteční cestou jsme využili výletní restauraci Pergola. Odpoledním spojem MHD jsme se dopravili na autobusové nádraží do Chebu a odtud to byl již jen kousek na vlak do Sokolova. Prožili jsme společně pěkný den.

Další akce klubu se uskuteční v měsíci srpnu a jsou zveřejněny v sokolovském Patriotu. Uvítáme mezi sebe každého, kdo má rád aktivní turistiku přiměřenou seniorskému věku a pobyt v přírodě.

Klub důchodců Slaměnka Sokolov