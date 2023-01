Už jen desítky hodin zbývají do druhého kola prezidentských voleb. Kampaň se vyostřuje a nervozita stoupá. Podobně jako jinde v České republice se obyvatelé Karlovarska rozdělili na dva tábory, mnohdy naprosto nesmiřitelné. A má to dokonce vliv i na mnohaletá přátelství. Výměna názorů v těchto dnech především graduje na sociálních sítích.

"Ano, jsem Babišovec, a nestydím se za to. Své názory sdílím veřejně i na facebooku, kde se snažím Andreje Babiše podpořit. Ne všem se to samozřejmě líbí, s mnohými jsem se na sociální síti pohádal. Někteří si mě dokonce vymazali z přátel. Asi to nebyli opravdoví kamarádi, a tak si z toho příliš těžkou hlavu nedělám. Vadí mi ale, že jsem přišel o letitého kamaráda, který mi byl i za svědka," svěřil se pan Martin z Ostrova, který si nepřál zveřejnit celé své jméno. "Nejdříve jsme si vyměnili pár ostrých názorů na facebooku, pak jsme se to pokusili vyžehlit u piva. Nedopadlo to ale. Momentálně ani nevím, zda ho chci ještě někdy vidět. Ještě teď pěním, když si vybavím ty jeho komentáře," pokračoval.

To Karlovaračka Lucie Schimonová je z druhého tábora. Snažila se konfrontaci s expremiérovými příznivci elegantně vyhnout. Na facebook si totiž po prvním kole napsala tento statut: "Jestli mám mezi přáteli někoho, kdo volil Babiše a hodlá mu to hodit i v druhém kole, odeberte si mě z přátel, nechci s vámi mít nic společného." Z původních 332 přátel si ji po tomto zveřejnění odebral jen jeden člověk. "Nebojím se zveřejnit svůj postoj. Vlastně jsem to udělala i proto, abych emoce dostala nějak ven. A jak je vidět, nakonec jsem přišla jen o jednoto přítele na facebooku. To je celkem pěkné skóre," komentovala uživatelka sociální sítě.

"Nejsem typický příznivec Babiše. Lidé vědí, jaké mám názory a že se s nimi netajím, já respektuji je, oni zase mě. Ještě jsem nezaregistroval, že by se kvůli tomu se mnou někdo přestal bavit," poznamenal naopak Karlovarák Filip Kohout. To Markéta Mikešová se kvůli volbám přestala bavit se svým bratrem. "On je typ člověka, který teď rozesílá maily, v nichž jsou jasně prokazatelné lži. Nepřesvědčím ho. On fandí Babišovi, já dám svůj hlas Pavlovi, i když jsem ho v prvním kole nevolila. Když mi v neděli volal, zase jen nadával. Nemám chuť to poslouchat a otravovat si tím život. Asi už se neudobříme, protože mi pak poslal zprávu, že si vymazal moje telefonní číslo," uzavřela žena.

Pevné nervy musejí mít v těchto dnech i živnostníci, kteří se svými klienty tráví delší čas a v něm je prostor na diskuse. Knihu by ze současného dění mohla napsat karlovarská kadeřnice paní Jaroslava. "Nikdy, nikdy nebyla atmosféra ve společnosti tak hustá jako teď. Nařídila jsem si, že se politickým debatám s mými zákaznicemi musím vyhnout. Nejsem to ale já, kdo s tím začíná, ale některé klientky. Těm vysvětlím, že se na toto téma bavit nechci. Některé jsou hodně podrážděné, když jim nakonec odpovím, koho budu volit. O několik z nich už jsem dokonce přišla. Nikdy jsem se svými názory netajila a nebudu to dělat ani teď. Perličkou je jedna zákaznice, která volala kvůli objednávce. Ještě před tím, než jsme vybrali nějaký termín, tak mi oznámila, že jí nejdříve musím říci, koho budu volit. Tentokrát jsem to byla já, kdo zpřetrhal naše vztahy, protože jsem jí řekla, že jí do toho nic není a že o takové zákazníky nestojím," prozradila kadeřnice.