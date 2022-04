Své pocity z premiéry i aktuální situace popisuje ředitel Západočeského divadla Jan Svoboda. „Jsou dva pocity. Jeden je pocit pamětníka, protože to byl vlastně první film, na který šla maminka s tatínkem a nás děti nechali rodiče samy doma. Poté jsem ho viděl sám a bylo to veselé, protože tam byli známí umělci a zdaleka mi to nepřipomínalo žádnou válku. Ten druhý pocit je současný, kde vidíme úžasné umělce a skvělé herce Západočeského divadla Cheb, ale i Karlovarského městského divadla, a ti předvedli nádhernou záležitost, ovšem v této opět válečné době. Když se na to díváme, opravdu z toho mrazí. Ten mráz je z onoho umění, ale i z té doby, ve které se představení hraje. Nebyl to ale záměr, shodou okolností to tak přišlo a my hrajeme tematicky. Pan režisér Zdeněk Bartoš to už má prostě v krvi, zřejmě nějaký šestý smysl,“ pokračuje Svoboda.

V hlavní roli si zahrál Jiří Švec, kde ztvárnil Jaroslava Šafrána. „Byl jsem nervózní, jestli vše klapne, jak má a jestli se Klarinety budou líbit. Moje postava je jakýmsi rámcem celého příběhu, proto jsem cítil velkou zodpovědnost, a to vůči celé hře, vůči kolegům, ale i divákům. Jsem moc šťastný, že se vše vydařilo, že jsme se všichni navzájem podrželi a že snad i diváci byli nadšení. Premiéra je pro nás herce velkou odměnou za tříměsíční dřinu, která jí předchází. Je radost vyjít konečně ven před diváky. A být na jevišti s tak úžasnými kolegy, které mám. Doufám, že se inscenaci bude dařit i při všech reprízách,“ uvádí herec.

Zuřivou reportérku Terezu Celbu, která byla také jednou z hlavních rolí, si zahrála Tereza Švecová. „Byly to nervy do poslední chvíle. Ještě před třemi týdny jsme s manželem leželi doma s covidem, což práci na inscenaci určitě neulehčilo, protože jsme oba skoro v každém obrazu. S celou scénou a živou hudbou jsme všichni zkoušeli až poslední týden před premiérou. O to větší byla sobotní euforie po představení. Ta inscenace je v těchto dnech až mrazivě aktuální. Ale i přes válečnou paralelu je v ní spoustu milého a krásného. Doufám, že se bude líbit a že na ni budou lidé rádi do divadla chodit,“ dodává herečka Švecová.

Film Kdyby tisíc klarinetů se natáčel v západních Čechách. „Konkrétně v Lázních Kynžvart a ve Františkových Lázních. A my se takzvaně na místo činu vrátíme. Ve Františkových Lázních tuto inscenaci uvedeme 26. dubna a snad se podaří hrát i přímo na nádvoří zámku v Kynžvartu. Jak už zmiňoval režisér Zdeněk Bartoš, jde o další z chebsko-karlovarských spoluprací. Kromě klasických divadelních budov zazní melodie známých hitů i na karlovarském koupališti Rolava. A to konkrétně 28. srpna,“ doplňuje PR manažerka a herečka Západočeského divadla v Chebu Eliška Huber Malíková.

Hudební revui Kdyby tisíc klarinetů mohou návštěvníci zhlédnout na veřejné generálce v v Karlovarském městském divadle v pátek 8. dubna v 10 hodin. Premiéra v Karlovarském městském divadle bude k vidění v sobotu 9. dubna od 19.30 hodin, reprízy v Západočeském divadle v Chebu budou ve středu 20. dubna a ve čtvrtek 21. dubna, vždy v 19 hodin a v pátek 22. dubna v 17 hodin se bude hrát také v Chebu. V Karlovarském městském divadle se revue představí v repríze v sobotu 14. května v 19:30.