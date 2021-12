Dějepisnou soutěží, kterou založil učitel gymnázia Miroslav Stulák, je proslulý Cheb. Mezinárodní vědomostní soutěž, které se účastnila gymnázia z České i Slovenské republiky minulý rok zhatil koronavirus.

Cheb je proslulý dějepisnou soutěží, kterou založil učitel Gymnázia Cheb Miroslav Stulák. Mezinárodní vědomostní soutěž se účastnila gymnázia z České i Slovenské republiky. | Foto: Deník/Kateřina Butaki

Letos se sice konala, ale v online formě. „Je to mezinárodní soutěž, účastní se gymnázia z České republiky a Slovenské republiky. Dlouho jsme se připravovali, že soutěž bude probíhat prezenční formou. Online způsob jsme ještě v celostátním kole nevyzkoušeli, takže to pro nás jako pro organizátory byla velká novinka. Naštěstí jsme to všichni zvládli dobře. Hlavní organizátor dějepisné soutěže a učitel Gymnázia Cheb Miroslav Stulák byl připravený na obě varianty, tak vše proběhlo v pořádku. Přípravy trvají vždy celý rok,“ říká ředitel Gymnázia Cheb Jaroslav Kočvara.