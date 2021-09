„Prověřujeme všechny okolnosti případu," potvrdila mluvčí policie v Karlovarském kraji Zuzana Týřová. Připomněla, že nehoda se stala 18. září po poledni na úzkokolejné dráze Kateřina nedaleko rezervace Soos na Chebsku a zranily se při ní se dvě děti. Jedno transportoval vrtulník do nemocnice v Plzni, další převezli záchranáři do chebské nemocnice.

Ukončení turistické sezony si provozovatelé úzkokolejné dráhy představovali jinak. „Shodou okolností měla den po nehodě oficiálně skončit sezona, takže jsme ji touto nešťastnou událostí bohužel skončili o den dřív. Teď opravdu čekáme na vyšetřování," sdělil Petr Hošek, ředitel obecně prospěšné společnosti Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina. Doplnil, že na místě nehody se aktuálně nic neděje. „Neradi bychom zahlazovali jakékoliv stopy. Až se vše vyřeší, tak uvidíme, jestli začneme další sezonu. My jsme opravdu takovou událost nečekali a byl to pro nás všechny velký šok. Určitě se budeme zajímat o zdravotní stav zraněných a celá situace je nám moc líto, velmi nás to mrzí,“ doplnil.

Mluvčí hasičů Martin Kasal připomněl, že po nehodě skončily dva vagony mimo kolejiště, zbylá část soupravy zůstala na kolejích. U případu zasahovali hasiči ze tří jednotek. První pomoc bezprostředně po nehodě poskytli zraněným ostatní cestující a následně s ošetřením pomáhali do příjezdu záchranné služby i hasiči

O průběhu vyšetřování budeme informovat.