Olga Khader musela s manželem a dcerkou opustit neobyvatelný byt.Zdroj: archiv rodiny„Před čtvrtou hodinou ráno nás vzbudily rány, křik a zápach, jako když svařujete. Manžel se podíval z balkonu a zjistil, že z bytu pod námi šlehají plameny. Dvakrát jsme se pokusili utéci z bytu, ale to nešlo, bylo tam velice zakouřeno, nebylo vidět na krok. Proto jsme běželi do dětského pokojíku k malé. Zavřeli jsme dveře a otevřeli okna dokořán. Ale šoupací dveře nedoléhaly, takže se tam valil kouř. Malá plakala, dusila se, tak manžel strhl z její postýlky šál, který měla jako nebesa, zavázal jí ho kolem tělíčka, a vyskočil ven. Já mu dolů hodila matraci z její postele a dítě mu spustila. Sama jsem pak klečela na parapetu a čekala, až mě hasiči zachrání. Já se onkologicky léčím s rakovinou, nemohla jsem riskovat skok,“ popsala Deníku Olga Khader. Dodala, že její manžel se při skoku z několikametrové výšky zranil, musela ho ošetřit záchranka. Ona sama celý den zvracela a dodnes bojuje s nachlazením, jak venku v chladu stála bosá jen v noční košili. „Malá se dodnes nevzpamatovala, budí ji noční můry,“ uvedla žena s tím, že jejich byt je nyní neobyvatelný, bydlí u rodičů. „Nic z toho, co bylo uvnitř, se nedalo zachránit. Nezbylo nám vůbec nic. Byt už je vyklizený, teď tam funguje sanační služba, strhávají se lina a podobně. Musí se vyměnit okna v obýváku poničená žárem a další nutné opravy,“ popsala Olga Khader.

Hned po neštěstí se rodina setkala se solidaritou. Finanční podporu do začátků poskytla radnice, pomohla i místní škola. „Olina je naše bývalá žákyně a její maminka je naše zaměstnankyně. Bylo nám jich líto, kromě toho, co se stalo, je paní vážně nemocná. Udělali jsme proto u nás ve škole sbírku. Nebyli jsme jediní, kdo chtěl pomoci, proto se toho chopila kolegyně Lenka Koleňáková a zorganizovala sbírku se všemi náležitostmi,“ informovala Alena Linhartová, ředitelka ZŠ Nýrsko, Školní ulice. Sbírku najdete na internetové platformě Donio pod názvem Pomoc pro Olinu a její rodinu. „Peníze pomohou rodině na vybavení bytu, převážně dětského pokoje. Například postel se stolkem a šatní skříň, hračky dále na vybavení kuchyně, například nádobí, jídelní sada,“ uvedla Koleňáková a připomněla, že se mladá maminka potýká nejen s rakovinou prsu, ale i diabetes

První dárci již přispěli. Jim i všem ostatním, kteří jakkoli pomohli či pomohou, rodina Khaderových děkuje. „Vážíme si toho,“ uvedla Khaderová a přidala i poděkování profesionálním i dobrovolným hasičům. Je moc ráda, že je v Nýrsku mají.

Požár, při němž byli zraněni čtyři lidé a škoda se vyšplhala na čtyři miliony korun, dle všeho zavinila 66letá nájemnice. V opilosti položila pokrývku přímo na hořící svíčku. Policie ji zatím z ničeho neobvinila. „Policisté v současné době provádějí výslechy poškozených a jsou vyžádány znalecké posudky,“ informovala Dana Ladmanová z klatovské policie.

