Sanace velmi problematického a nestabilního svahu nad karlovarským kinem Čas se nadále komplikuje. Podle nových informací tu totiž Jiří Štěrba, který svah zajišťuje, objevil otvor ve skále. Nemá podle něj přírodní původ, ale jde o díru uměle vytvořenou člověkem. Vedení města o její existenci nemělo tušení, společně s odborníky se domnívalo, že stěna je tvořená horninou a nemá dutiny.

"Zhotovitel zde objevil staré důlní dílo. Jde o dvoukomorový prostor o objemu asi 300 metrů krychlových, který je vyrubaný podél tektonické poruchy. Otvor se nachází v patě levé části sanovaného svahu v blízkosti zdi, která je dost nestabilní a jejíž výška je 30 metrů," informoval mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.

Radnice si nechala na náhle objevenou jeskyni zpracovat báňsko-technické posouzení. "To za přítomnosti statika konstatovalo nutnost bezpodmínečného zajištění tohoto prostoru. Otvor bude vyplněn cementovou směsí a nestabilní zeď bude podchycena rozšířením stávající gabionové zdi," upřesnil mluvčí magistrátu.

Svah na kinem Čas začalo město zajišťovat už před dvěma lety, ale práce zdaleka nekončí. Vedení radnice tehdy ani netušilo, do jak komplikované akce se pouští. Původní náklady měly být kolem čtyř milionů korun a počítalo se pouze s ručním zásahem do terénu. To vše ale změnilo zjištění, že svah je méně stabilní, než se očekávalo, a nakonec na něj musela najet těžká technika. "Náklady na sanaci svahu tímto novým zjištěním vzrostou o další 3,7 milionů korun bez DPH, celková cena tedy bude 27,4 milionů bez DPH. Posouvá se i termín dokončení, a to na konec září letošního roku," doplnil Kopál.

Dutina vytvořená člověkem byla podle názorů radnice zřejmě průzkumnou štolou nebo sklepem nějakého dřívějšího stavení, než na místě vyrostla pošta a další budovy v pěší zóně. Z místa se odtěžilo už kolem šesti tisíc krychlových metrů zeminy. Svah už dnes jistí řada nových gabionových zdí, čímž vznikl nový pozemek. Vedení radnice už před časem informovalo, že ho může město zahrnout do seznamu parcel na prodej. Jaký by bylo jeho využití, je ovšem otázkou. V úvahu přicházely garáže, ale z tohoto nápadu ihned sešlo.