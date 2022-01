Důvodem Adamcova odchodu byl především fakt, že oddělení se nepodařilo personálně posílit. Navýšení kapacit o kvalifikované lékaře požadoval bývalý primář Adamec během posledního roku několikrát, dvakrát pohrozil výpovědí, že pokud se nepodaří oddělení stabilizovat, odejde. Poprvé se tak stalo v dubnu, kdy se Karlovarský kraj vzpamatovával z tragické covidové vlny, která Karlovarský kraj postihla nejvíce z celé republiky, a primář Adamec jako vůbec první už v lednu roku 2021 upozornil na to, že se musí pacienti selektovat.

"Panu primáři jsme poděkovali. Na jeho postu ho nahradí Marek Veinfurt, který působil v Karlových Varech jako gastroenterolog," upřesnila mluvčí Singerová.

Vedení bylo na jeho odchod připraveno

Aktuální vyjádření dnes už bývalého primáře se během svátečního období nepodařilo Deníku získat. V dubnu loňského roku si ale posteskl: "Už není na co čekat. Jsem tu pět let a za tu dobu se personál spíše devastuje. Vychováváme si tu hlavně cizince z Ukrajiny a ti nakonec odejdou pryč. Proč by u nás zůstávali? Mám obavy, že za staronového vedení nemocnice bude Cheb opět jen Popelkou Karlových Varů, což nechceme. Ve svém vyjádření jsem naznačil, že tu je prostor k jednání. Dokázal bych svou výpověď stáhnout, kdyby se situace na oddělení zlepšila."

Podle ředitel KKN Josefa Märze bylo vedení na odchod Adamce připraveno. "Jsem rád, že vydržel do konce roku. Pomohl nám překlenout velmi těžké období, které kraj vloni kvůli covidu postihlo," poznamenal März. Jak ale dodal, personální situace se na interně příliš nezlepšila. "Mnoho se toho nezměnilo. Jde to velmi pomalu. Děláme ale vše pro to, abychom kvalifikované lékaře získali," konstatoval ředitel KKN.

Připomněl, že kraj nabízí pro zájemce z řad lékařů až 400tisícový jednorázový náborový příspěvek. "Je to maximum, co si můžeme dovolit. Vedle toho jde třeba i o příspěvek na bydlení ve výši 2,5 tisíce korun během prvního roku praxe u nás," uvedl März.

Problémů jsou si vědomi i na kraji

Také podle hejtmana Petra Kulhánka patří Adamcovi velké díky. "Během krizového období splnil svůj nelehký úkol. Bude samozřejmě chybět, stejně jako každý jiný lékař interního oddělení. O odchodu ale uvažoval už delší dobu," reagoval hejtman.

I on si je vědom toho, že KKN má velké personální mezery. "Je to mravenčí práce, ale děláme, co můžeme - především pak doktor März. To on se snaží už nynější mediky nabírat do naší do nemocnice. V tomto směru hodně spolupracuje především s lékařskými fakultami v Praze a Plzni," uzavřel hejtman Kulhánek.