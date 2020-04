Primářka emergency se stala v této době krajskou koordinátorkou pro intenzivní péči. Je jednou z těch, kteří bojují s nebezpečným Covidem-19. V jejím hlase není ale cítit únava, naopak, nabíjí své okolí optimismem a neustále si zachovává racionální přístup. „Asi to bude tím, že jsem původem neurochirurg a používám analytické myšlení,“ říká primářka. Současnou situaci bere tak, jak je lékařům souzeno, dle svého poslání. „Když studujete medicínu, musíte počítat s tím, že může přijít něco velkého a zlého,“ konstatuje lékařka.

Přiznává však, že jde opravdu o velmi obtížné období. „Je to náročné třeba i personálně, protože musíme stále stěhovat pacienty, kteří čekají na výsledky. I u nás jsou pochopitelně znát emoce. Kdybych ale kolem sebe neměla lidi, kteří fungují excelentně, tak by to ztroskotalo už na začátku. Ten velký nápor, který prožíváme, se díky tomuto týmu dokáže lépe rozložit, dokážeme se spolu zasmát. A já oceňuji jejich nasazení i to, že se nezhroutili. Jsem ráda, že ta parta, která se dala dohromady před sedmi lety, vydržela a že skvěle doplňuje tým v intenzivní péči. Spolu to funguje jako dobře namazaný stroj,“ pochvaluje primářka emergency.

Velký dík podle ní ale patří i hasičům, kteří se nezdráhají a sahají do svých zásob s ochrannými pomůckami, aby pomohli nejen zdravotníkům. „Neptají se a pomáhají, vše sami ihned dekontaminují. Profitujeme z toho nejen my jako zdravotníci, ale následně i obyvatelé. Je fascinující, jaké jsou nadstandardní mezilidské vztahy v našem regionu,“ říká lékařka, kterou však například mrzí, že nemocnice musela omezit běžný provoz. „Ukázalo se ale, že míra opatření v těchto restriktivních krocích byla velmi dobrou cestou. Když vidíme, jak to vypadá ve Velké Británii, která chtěla nejdříve lidi promořovat, i v sousedním Německu, je jasné, že to u nás mělo smysl. My jsme naštěstí měli čas, ten jsme využili i pro zajištění lůžek v nemocnicích. Ano, restrikce omezují nás všechny, ale já bych zatím tato opatření příliš nezmírňovala. Nejsem si jistá, že náš národ je disciplinovaný,“ míní primářka, která spravuje i odběrové místo v karlovarské nemocnici. Jeho kapacita není zatím zcela využita.

Primářka chválí praktické lékaře, kteří dávají podnět spolu s hygieniky k testování lidí. „Preventivně ale nejde testovat každého, kdo nemá příznaky a ani nemá teplotu nad 37,5° Celsia,“dodává lékařka, která toho v posledních dnech příliš nenaspí.

A jak o sobě říká, pochází z Moravy, proto je pro ni v této době relaxem i sklenka dobrého vína. „Ráda čtu, ale na knížku teď bohužel čas nemám. Naštěstí je ale nyní hezké počasí, a tak si aspoň na chvilku sednu na terasu a prostě vypnu. A asi nejlepším vzpruhou jsou přátelé, rodina a kolegové,“ uzavírá primářka.